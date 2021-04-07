Коронавирус. В Украине 15 415 новых заболевших, суточное число умерших приблизилось к 500
Вчера, 6 апреля, в Украине выявили 15 415 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 13 276), 481 пациент умер (сутками ранее – 430) – это наибольшее суточное число летальных случаев с начала эпидемии. Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших 636 детей и 437 медиков. Госпитализированы 5587 человек (сутками ранее – 2545), выздоровели 11 472 (днем ранее – 10 240).
Выписаны из больниц 6030 человек (сутками ранее – 1149).
Официально за 6 апреля сделаны 140 224 тестов на коронавирус (91 978 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 59 049, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 23 778, экспресс-тестов на антиген – 57 397.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 784 579 заболевших COVID-19, из них 1 373 851 выздоровел, 35 498 – умерли. Проведено более 8,4 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Киев – 1417 новых случаев;
Одесская – 1236;
Киевская – 1092;
Львовская – 1085;
Харьковская – 1017;
Хмельницкая – 912;
Черкасская – 745;
Запорожская – 733;
Днепропетровская – 671;
Ровенская – 666;
Донецкая – 650;
Сумская – 586;
Тернопольская – 569;
Винницкая – 562;
Полтавская – 482;
Житомирская – 465;
Николаевская – 412;
Волынская – 390;
Черновицкая – 351;
Закарпатская – 331;
Херсонская – 294;
Луганская – 254;
Ивано-Франковская – 195;
Черниговская – 195;
Кировоградская – 105.
- Сейчас в красной зоне карантина находятся Киев и 10 областей.
- C 5 апреля в Киеве начал действовать полный локдаун: закрыли школы и садики, в транспорт пускали по спецпропускам, были многокилометровые пробки, цены на такси выросли в несколько раз, а полиция начала патрулировать парки.
- Украина вышла на первое место в Европе по суточному числу выявленных заболевших коронавирусом.
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