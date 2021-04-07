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Коронавирус. В Украине 15 415 новых заболевших, суточное число умерших приблизилось к 500

07.04.2021, 08:19
Коронавирус. В Украине 15 415 новых заболевших, суточное число умерших приблизилось к 500 - Фото
Иллюстративное фото: Исполком Бориспольского горсовета/Facebook

Вчера, 6 апреля, в Украине выявили 15 415 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 13 276), 481 пациент умер (сутками ранее – 430) – это наибольшее суточное число летальных случаев с начала эпидемии. Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения. 

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Среди заболевших 636 детей и 437 медиков. Госпитализированы 5587 человек (сутками ранее – 2545), выздоровели 11 472 (днем ранее – 10 240).

Выписаны из больниц 6030 человек (сутками ранее – 1149).

Официально за 6 апреля сделаны 140 224 тестов на коронавирус (91 978 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 59 049, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 23 778, экспресс-тестов на антиген – 57 397.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Киевской, Львовской и Харьковской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 784 579 заболевших COVID-19, из них 1 373 851 выздоровел, 35 498 – умерли. Проведено более 8,4 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 1417 новых случаев;

Одесская – 1236;

Киевская – 1092;

Львовская – 1085;

Харьковская – 1017;

Хмельницкая – 912;

Черкасская – 745;

Запорожская – 733;

Днепропетровская – 671;

Ровенская – 666;

Донецкая – 650;

Сумская – 586;

Тернопольская – 569;

Винницкая – 562;

Полтавская – 482;

Житомирская – 465;

Николаевская – 412;

Волынская – 390;

Черновицкая – 351;

Закарпатская – 331;

Херсонская – 294;

Луганская – 254;

Ивано-Франковская – 195;

Черниговская – 195;

Кировоградская – 105.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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