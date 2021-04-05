В первый день ужесточенного из-за эпидемии коронавируса локдауна в Киеве полиция начала патрулировать парки и другие общественные места, где могут быть скопления людей. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Отмечается, что полицейские через громкоговорители призывают граждан выполнять карантинные требования. В частности, опубликовано видео, на котором полицейский автомобиль ездит по дорожкам парка, а из мегафона звучит призыв:

"Без насущной необходимости не выходите на улицу. Избегайте скоплений людей. Надевайте защитные маски. Соблюдайте дистанцию в 1,5 метра. Соблюдайте правила личной гигиены."

Полиция также призывает киевлян вызывать семейного врача в случае ухудшения самочувствия.

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Марк Сировой

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