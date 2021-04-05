После внедрения антикоронавирусных ограничений на проезд в транспорте Киева сегодня утром наблюдались очереди на входе в метро, а работники жизненно важных сфер, которые не успели получить спецпропуска, вынуждены были добираться на работу на такси. Ролики выкладывают жители столицы, о ситуации рассказали в стримах веб-СМИ.

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"Если вы врач, но у вас нет спецпропуска, так как вы не успели забрать его на законных выходных, особенно если живете за городом, но у вас есть документ, что вы врач, а по вайберу вам руководство сбросило копию пропуска, доблестная полиция вас все равно не пустит в метро", – пишет в Facebook корреспондент hromadske Марьяна Пецух.

По ее словам, за полчаса съемок утром 5 апреля на станции метро "Выдубичи" в подземку не пропустили четверых медиков.

Власти Киева сообщили, что выдали 437 000 спецпропусков.

Видео: hromadske, dtp.kiev.ua, Павка корчагинец

Евгений Пилипенко

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