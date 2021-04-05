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Локдаун. По всему Киеву многокилометровые пробки – карта загруженности

05.04.2021, 10:05
Локдаун. По всему Киеву многокилометровые пробки – карта загруженности - Фото
Иллюстративное фото (Источник: пресс-служба КГГА)

Сегодня, 5 апреля, большинство районов Киева сковали пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps. 

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Движение в сторону центра столицы со стороны левого берега ограничено по всем мостам Киева. 

На проспекте Победы образовалась пробка от Академгородка и до станции метро Берестейская. Проблемы с трафиком в обе стороны наблюдаются и на Кольцевой дороге. Парализовано движение на Надднепрянском шоссе, Набережном шоссе, улицах Набережно-Крещатицкой и Набережно-Рыбальской.

На Броварском проспекте наблюдается пробка на дороге в Киев. На проспекте Бажана движение ограничено от станции метро Харьковская до Славутича.

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Станислав Стороженко
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киев КГГА пробки локдаун
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