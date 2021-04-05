Локдаун. По всему Киеву многокилометровые пробки – карта загруженности
Сегодня, 5 апреля, большинство районов Киева сковали пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Движение в сторону центра столицы со стороны левого берега ограничено по всем мостам Киева.
На проспекте Победы образовалась пробка от Академгородка и до станции метро Берестейская. Проблемы с трафиком в обе стороны наблюдаются и на Кольцевой дороге. Парализовано движение на Надднепрянском шоссе, Набережном шоссе, улицах Набережно-Крещатицкой и Набережно-Рыбальской.
На Броварском проспекте наблюдается пробка на дороге в Киев. На проспекте Бажана движение ограничено от станции метро Харьковская до Славутича.
- Киев с 20 марта находится на локдауне. С 23 марта правительство официально ввело в столице красную зону карантина.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в столице – самая высокая в стране заполненность коек с кислородом для больных COVID-19.
- С 5 апреля карантин решили ужесточить.
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