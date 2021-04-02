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Локдаун. В Киеве выдадут 400 000 спецпропусков для проезда. Кому их выдают и как получить

02.04.2021, 13:09
Локдаун. В Киеве выдадут 400 000 спецпропусков для проезда. Кому их выдают и как получить - Фото
Иллюстративное фото - пресс-служба КГГА

Власти Киева на время локдауна выдадут около 400 000 спецпропусков для проезда в общественном транспорте – они предназначены  для сотрудников предприятий критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге. 

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"Всего таких пропусков, как и во время карантина прошлом году, будет примерно 400 000. Пропуска получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города – медики, спасатели, работники социальной сферы, работники транспорта, торговли, коммунальщики, военные", – сказал мэр.

На сайте Киевской городской госадминистрации указано, что для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны прислать письмо на имя директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

В нем необходимо указать название предприятия, а также обоснование необходимости получения спецпропусков и их количества с указанием штатной численности работников организации. 

Кроме того, в письме также нужно сообщить реквизиты предприятия с указанием его адреса, а также имя контактного лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

Заявления отдельных лиц не принимаются, а оплата в общественном транспорте будет происходить на общей основе. 

Кто может получить спецпропуска? 

Специальные пропуска для проезда в общественном транспорте на время локдауна могут получить предприятия, сфера деятельности которых касается экономики, финансов, здравоохранения, культуры и искусства, религии, телекоммуникаций и связи, банковского дела, изготовления и продажи продовольственных товаров, издательств, заведений питания, служб доставки, а также других предприятий промышленности. 

Помимо этого, пропуски будут выдавать предприятиям, которые обеспечивают охрану правопорядка и безопасности, подразделениям Вооруженных сил, органам прокуратуры, судебной власти и так далее.

Также спецпропуска могут получить организации, осуществляющие услуги в сфере ЖКХ, переработки бытовых отходов, а также ритуальных услуг.

В постановлении КГГА отмечается, что право на получение спецпропусков есть у работников средств массовой информации. 

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Станислав Стороженко
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