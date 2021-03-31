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Усиление локдауна в Киеве: метро и транспорт по спецпропускам, закроют садики и школы

31.03.2021, 15:30
Усиление локдауна в Киеве: метро и транспорт по спецпропускам, закроют садики и школы - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Из-за эпидемии коронавируса в Киеве ужесточают локдаун: с понедельника 5 апреля будут закрыты все садики и школы, а транспорт будет работать по спецпропускам. Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

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Кличко заявил, что с 5-го и как минимум до 16 апреля в столице:

– будут закрыты все школы и детские сады;

– весь общественный транспорт (наземный и метро) будет работать по спецпропускам – перевозить исключительно работников предприятий критической инфраструктуры.

Также с 1 апреля будет прекращена работа продуктовых ярмарок, отметил мэр. Заведения общепита смогут продолжить работу на вынос или по доставке, 

По словам Кличко, руководители предприятий должны отправить работников на дистанционный режим работы или, возможно, предоставить отпуск.

Мэр Киева также заявил, что другого выбора – нет: если не ввести суровые ограничения, будут сотни смертей каждый день.

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Марк Сировой
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