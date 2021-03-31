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Коронавирус. В Украине наибольшее число умерших за сутки с начала эпидемии

31.03.2021, 08:27
Коронавирус. В Украине наибольшее число умерших за сутки с начала эпидемии - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 30 марта, в Украине выявили 11 226 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 10 533), 407 пациентов умерли (сутками ранее – 286), это наибольшее число летальных случаев за день с начала эпидемии. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 491 ребенок и 335 медиков. Госпитализированы 5558 человек (сутками ранее – 2597), выписаны из больниц 5694 пациента (сутками ранее – 1054), выздоровели 6405 (днем ранее – 3576).

Официально за 30 марта сделаны 139 224 теста на коронавирус (96 947 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 61 839, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 21 984, экспресс-тестов на антиген – 55 401.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Харьковской, Львовской и Запорожской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 674 168 заболевших COVID-19, из них 1 313 481 выздоровели, 32 825 – умерли. Проведено более 8,1 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 1100 новых заболевших;

Одесская – 1012;

Харьковская – 906;

Львовская – 833;

Запорожская – 737;

Донецкая – 705;

Хмельницкая – 664;

Ровенская – 591;

Сумская – 487;

Винницкая – 439;

Житомирская – 434;

Киевская – 430;

Черкасская – 374;

Закарпатская – 370;

Полтавская – 293;

Волынская – 254;

Николаевская – 247;

Ивано-Франковская – 225;

Луганская – 213;

Черновицкая – 211;

Днепропетровская – 209;

Тернопольская – 202;

Херсонская – 146;

Кировоградская – 118;

Черниговская – 26.

Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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