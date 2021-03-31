Коронавирус. В Украине наибольшее число умерших за сутки с начала эпидемии
Вчера, 30 марта, в Украине выявили 11 226 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 10 533), 407 пациентов умерли (сутками ранее – 286), это наибольшее число летальных случаев за день с начала эпидемии. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 491 ребенок и 335 медиков. Госпитализированы 5558 человек (сутками ранее – 2597), выписаны из больниц 5694 пациента (сутками ранее – 1054), выздоровели 6405 (днем ранее – 3576).
Официально за 30 марта сделаны 139 224 теста на коронавирус (96 947 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 61 839, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 21 984, экспресс-тестов на антиген – 55 401.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 674 168 заболевших COVID-19, из них 1 313 481 выздоровели, 32 825 – умерли. Проведено более 8,1 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Киев – 1100 новых заболевших;
Одесская – 1012;
Харьковская – 906;
Львовская – 833;
Запорожская – 737;
Донецкая – 705;
Хмельницкая – 664;
Ровенская – 591;
Сумская – 487;
Винницкая – 439;
Житомирская – 434;
Киевская – 430;
Черкасская – 374;
Закарпатская – 370;
Полтавская – 293;
Волынская – 254;
Николаевская – 247;
Ивано-Франковская – 225;
Луганская – 213;
Черновицкая – 211;
Днепропетровская – 209;
Тернопольская – 202;
Херсонская – 146;
Кировоградская – 118;
Черниговская – 26.
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