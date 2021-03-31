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НАН оценил ситуацию с COVID-19 в Украине: есть надежда на более оптимистичный сценарий

31.03.2021, 07:35
НАН оценил ситуацию с COVID-19 в Украине: есть надежда на более оптимистичный сценарий - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Есть надежда, что волна эпидемии коронавируса в Украине развивается по более оптимистичному сценарию, чем прогнозировалось. Об этом говорится в недельном обзоре ситуации с COVID-19 от Национальной академии наук.

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По оценке НАН, за неделю 24 – 30 марта в Украине "существенно снизились темпы роста числа новых зарегистрированных случаев" коронавируса. Впервые с начала новой волны 30 марта было зафиксировано меньше умерших и инфицирированных, чем неделю назад (исключение – 9 марта), пишут ученые.

Кроме того, три дня подряд число новых выявленных случаев COVID-19 оказывается на 20% меньше прогнозированного, пишут в НАН. Позитивность ПЦР-тестов также начала уменьшаться впервые с начала новой волны.

Также репродуктивное число (показатель, скольких человек может заразить один больной) для страны в целом и большинства регионов продолжает снижаться. Оно достигло среднесуточного значения 1,1 и имеет тенденцию к снижению (нажмите на таблицу, чтобы увеличить).

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"Статистические показатели последних нескольких дней дают основания надеяться, что общая эпидемическая динамика развивается по несколько более оптимистичному сценарию, чем прогнозировалось", – заявили в НАН.

Там отметили, что если статистическая динамика не является результатом непредусмотренных задержек в поступлении данных, то совокупность признаков позволяет ожидать пика волны эпидемии в течение одной – двух недель.

С госпитализациями на реальное улучшение ситуации можно надеяться через три – четыре недели – как это было во время предыдущей волны эпидемии, добавили в НАН.

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Марк Сировой
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Украина прогноз коронавирус COVID-19 нан
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