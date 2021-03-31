НАН оценил ситуацию с COVID-19 в Украине: есть надежда на более оптимистичный сценарий
Есть надежда, что волна эпидемии коронавируса в Украине развивается по более оптимистичному сценарию, чем прогнозировалось. Об этом говорится в недельном обзоре ситуации с COVID-19 от Национальной академии наук.
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По оценке НАН, за неделю 24 – 30 марта в Украине "существенно снизились темпы роста числа новых зарегистрированных случаев" коронавируса. Впервые с начала новой волны 30 марта было зафиксировано меньше умерших и инфицирированных, чем неделю назад (исключение – 9 марта), пишут ученые.
Кроме того, три дня подряд число новых выявленных случаев COVID-19 оказывается на 20% меньше прогнозированного, пишут в НАН. Позитивность ПЦР-тестов также начала уменьшаться впервые с начала новой волны.
Также репродуктивное число (показатель, скольких человек может заразить один больной) для страны в целом и большинства регионов продолжает снижаться. Оно достигло среднесуточного значения 1,1 и имеет тенденцию к снижению (нажмите на таблицу, чтобы увеличить).
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"Статистические показатели последних нескольких дней дают основания надеяться, что общая эпидемическая динамика развивается по несколько более оптимистичному сценарию, чем прогнозировалось", – заявили в НАН.
Там отметили, что если статистическая динамика не является результатом непредусмотренных задержек в поступлении данных, то совокупность признаков позволяет ожидать пика волны эпидемии в течение одной – двух недель.
С госпитализациями на реальное улучшение ситуации можно надеяться через три – четыре недели – как это было во время предыдущей волны эпидемии, добавили в НАН.
- 26 марта глава МОЗ Максим Степанов прогнозировал, что Украина может выйти на 25 000 заболевших COVID-19 за сутки в ближайшие две-три недели.
- 29 марта Минздрав обновил зоны эпидопасности. В красной оказались Киев и 10 областей.
- За 29 марта в Украине выявили более 10 000 новых заболевших коронавирусом, Киев был лидером по заболеваемости COVID-19.
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