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Зеленский: Украине надо разработать систему паспортов вакцинации

29.03.2021, 14:05
Зеленский: Украине надо разработать систему паспортов вакцинации - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба Офиса президента)
дополнено

Украине необходимо разработать систему паспортов вакцинации против коронавируса. Об этом заявил на селекторном совещании президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

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"Эти "паспорта" уже разрабатываются и странами ЕС, и США, и Швейцарией, и Израилем – то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей паспортизации", – заявил Зеленский.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал, что Минздрав и Минцифры с начала кампании по иммунизации следят за качеством данных в реестре вакцинированных.

Это предоставит возможность отображаться паспорта вакцинации, когда это будет необходимо, считает Федоров.

Зеленский также добавил, что для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 70% населения. В ближайшее время ожидается поставка 300 000 доз вакцины AstraZeneca и 117 000 Pfizer. Более чем через месяц после начала вакцинации в Украине привили 198 465 человек, двумя дозами – одного.

ДОПОЛНЕНО В 14:57. Замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер сообщил в Facebook, что в МОЗ внимательно следят за ЕС и презентованным там на днях проектом цифровых зеленых сертификатов, которые будут включать доказательства:

– вакцинации от коронавируса

– наличия негативного ПЦР-теста

– того, что человек переболел COVID-19.

По словам Кучера, функционал украинского eHealth потенциально позволяет выдавать необходимые документы, но пока по принятому в Украине стандарту. МОЗ ждет финального решения и сразу же начнет вводить аналогичные сертификаты в Украине, заверил он.

Читайте также: В даркнете начали продавать "вакцины", отрицательные тесты и COVID-паспорта: что и почем

Марк Сировой
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Владимир Зеленский паспорт вакцинация коронавирус COVID-19 COVID-паспорт
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