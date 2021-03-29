Зеленский: Украине надо разработать систему паспортов вакцинации
Украине необходимо разработать систему паспортов вакцинации против коронавируса. Об этом заявил на селекторном совещании президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.
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"Эти "паспорта" уже разрабатываются и странами ЕС, и США, и Швейцарией, и Израилем – то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей паспортизации", – заявил Зеленский.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал, что Минздрав и Минцифры с начала кампании по иммунизации следят за качеством данных в реестре вакцинированных.
Это предоставит возможность отображаться паспорта вакцинации, когда это будет необходимо, считает Федоров.
Зеленский также добавил, что для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 70% населения. В ближайшее время ожидается поставка 300 000 доз вакцины AstraZeneca и 117 000 Pfizer. Более чем через месяц после начала вакцинации в Украине привили 198 465 человек, двумя дозами – одного.
ДОПОЛНЕНО В 14:57. Замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер сообщил в Facebook, что в МОЗ внимательно следят за ЕС и презентованным там на днях проектом цифровых зеленых сертификатов, которые будут включать доказательства:
– вакцинации от коронавируса
– наличия негативного ПЦР-теста
– того, что человек переболел COVID-19.
По словам Кучера, функционал украинского eHealth потенциально позволяет выдавать необходимые документы, но пока по принятому в Украине стандарту. МОЗ ждет финального решения и сразу же начнет вводить аналогичные сертификаты в Украине, заверил он.
- В начале февраля главсанврач Виктор Ляшко заявлял, что Украина не планирует вводить COVID-паспорта – достаточно международного свидетельства о вакцинации.
- 28 марта сообщалось, что Нью-Йорк стал первым городом в США, где ввели "паспорта вакцинации". Они работают через приложение на смартфоне.
- В ЕС планируют ввести COVID-паспорта с 15 июня – что в них будет.
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