В даркнете начали продавать "вакцины", отрицательные тесты и COVID-паспорта: что и почем

В скрытом интернет-сегменте (даркнете) появились в продаже "COVID-товары" – пользователям предлагают купить популярные "вакцины от коронавируса", отрицательные результаты ПЦР-тестов, а также паспорта вакцинации для поездок за границу и других целей. Об этом пишет BBC.

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Цены на "вакцины" от теневых продавцов стартуют от $500. Например, препарат от Oxford-AstraZeneca можно купить за $500, Sputnik V и Johnson & Johnson – $600, Sinopharm – $750.

Поддельные паспорта вакцинации и отрицательные тесты на коронавирус продаются по $150 за штуку. Некоторые продавцы устраивают акции, предлагая купить два теста и получить третий в подарок.

Для большего охвата аудитории все рекламные объявления дублируются на русском и английском языках, пишут журналисты.

17 марта в ЕС определились с тремя видами паспортов вакцинации: что в них и какие требования.

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Дарья Мостовая

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