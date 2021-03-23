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"Беспощадно дави русофобию". В полиции РФ повесили плакат-агитку нацистов: фото

23.03.2021, 09:52
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Санкт-Петербурге на одном из стендов в отделе полиции № 70 разместили плакат, призывающий бороться с враждебным отношением к России. Также в нем перечисляются структуры, "действующие против РФ" и "продвигающие русофобию", пишет Медиазона.

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Кроме списка и призыва "беспощадно дави русофобию или она задавит тебя", на плакате также изобразили мужскую руку, которая давит змею. Этот рисунок является одной из версий нацистского образа 1931 года "Символ смерти", который использовался на афише мероприятия Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

В оригинале на рукаве рубашки была красная повязка со свастикой, а на змее – надпись "марксизм" и "крупный капитал".

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Дарья Мостовая
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