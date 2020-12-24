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В Москве "ничего хорошего" от Байдена не ждут: говорят о "русофобии" и жалуются на Трампа

24.12.2020, 09:22
В Москве
Сергей Рябков в центре (фото — EPA)

Политика США "глубоко враждебна к России и противоречит ее фундаментальным интересам", а потому от будущего президентства Джо Байдена Москва "ничего хорошего не ждет". Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова Интерфаксу опубликовал сайт внешнеполитического ведомства России.

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"Мы идем от плохого к худшему. <...> Хорошего точно не ждем. <...> Я знаю точно, что интереса в нормализации отношений с РФ при Трампе не было", – сетует чиновник.

По его словам, "было бы странно ждать хорошего от людей, многие из которых карьеру делали на русофобии". Рябков уверяет: Россия готова вести диалог с властями США, если у тех, по его выражению, "появится шкурный интерес поговорить с нами предметно".

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Со слов российского дипломата, политика США по РФ якобы сводится к тому, что "если вы противники, значит, вы должны как бы сидеть у себя в окопе, а мы будем, соответственно, делать все, чтобы вам было хуже и труднее".

"И это полностью сохранится, в полном объеме, при следующей администрации", – полагает он.

60-летний замглавы МИД РФ уверен, что Москва "должна переходить к тотальному сдерживанию США по всем направлениям" и выборочному диалогу по темам, которые интересны только России. В ответ на вопрос интервьюера, нужно ли американцам такое сотрудничество с Россией, Рябков бросил: "Мне все равно".

Журналист спросил, что будет, если США закроют несколько генконсульств в РФ. Ответ – "это не должно нас совершенно никак заботить".

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Евгений Пилипенко
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