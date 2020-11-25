В Польше "изумлены" желанием россиян отменить признание Катыни преступлением НКВД

В Польше "изумлены" попытками участников конференции в Тверской области, посвященной польско-российским отношениям, пересмотреть позицию России по расстрелу польских офицеров в Катыни и переиначить ее в пользу сталинской версии тех событий. Об этом говорится в заявлении посольства Польши в Москве.

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В середине ноября Российское военно-историческое общество организовало конференцию, где, как отмечают в польском посольстве, "прозвучали высказывания, направленные на искажение фактов, касающихся Катынского преступления в Твери и Медном".

Польские дипломаты пишут, что участники конференции хотят сместить фокус так, чтобы не признавать ответственности НКВД за это преступление и подтвердить сталинскую версию массового убийства, возлагающую ответственность на нацистскую Германию. Там хотят аннулировать документ от 26 ноября 2010 года, где Россия подтвердила ответственность СССР и лично Иосифа Сталина за массовое убийство польских офицеров.

СПРАВКА. В 1991 году у села Медное в Тверской области России обнаружили массовые захоронения жертв сталинских репрессий, в том числе более 6000 расстрелянных военнопленных поляков. Историки выяснили, что массовое убийство произошло весной 1940-го в селе Катынь Смоленской области после секретного решению ВКП(б). За два месяца после него убили почти 22 000 поляков. Среди убитых были не только офицеры, но и политики, представители духовенства и даже артисты. Их тела захоронены в братских могилах без опознавательных знаков. В лесу также обнаружено свыше 10 000 расстрелянных советских граждан. В 2010-м россияне предложили полякам " . В 1991 году у села Медное в Тверской области России обнаружили массовые захоронения жертв сталинских репрессий, в том числе более 6000 расстрелянных военнопленных поляков. Историки выяснили, что массовое убийство произошло весной 1940-го в селе Катынь Смоленской области после секретного решению ВКП(б). За два месяца после него убили почти 22 000 поляков. Среди убитых были не только офицеры, но и политики, представители духовенства и даже артисты. Их тела захоронены в братских могилах без опознавательных знаков. В лесу также обнаружено свыше 10 000 расстрелянных советских граждан. В 2010-м россияне предложили полякам " закрыть тему Катыни ".

В посольстве Польши отметили, что мероприятие было одобрено официальными представителями Госдумы, которые сами принимали участие в конференции.

Дипломаты подчеркивают, что "нужно сосредоточиться на защите исторической правды о Второй мировой войне, а также напоминать об ответственности НКВД за Катынское преступление".

19 декабря 2019-го президента РФ Путин оправдал вторжение советских войск в Польшу.

Польский МИД назвал пропагандой его слова о том, что войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над вооруженными силами и за происходящим на территории страны.

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Евгений Пилипенко

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