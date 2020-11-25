В Польше "изумлены" желанием россиян отменить признание Катыни преступлением НКВД
В Польше "изумлены" попытками участников конференции в Тверской области, посвященной польско-российским отношениям, пересмотреть позицию России по расстрелу польских офицеров в Катыни и переиначить ее в пользу сталинской версии тех событий. Об этом говорится в заявлении посольства Польши в Москве.
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В середине ноября Российское военно-историческое общество организовало конференцию, где, как отмечают в польском посольстве, "прозвучали высказывания, направленные на искажение фактов, касающихся Катынского преступления в Твери и Медном".
Польские дипломаты пишут, что участники конференции хотят сместить фокус так, чтобы не признавать ответственности НКВД за это преступление и подтвердить сталинскую версию массового убийства, возлагающую ответственность на нацистскую Германию. Там хотят аннулировать документ от 26 ноября 2010 года, где Россия подтвердила ответственность СССР и лично Иосифа Сталина за массовое убийство польских офицеров.
В посольстве Польши отметили, что мероприятие было одобрено официальными представителями Госдумы, которые сами принимали участие в конференции.
Дипломаты подчеркивают, что "нужно сосредоточиться на защите исторической правды о Второй мировой войне, а также напоминать об ответственности НКВД за Катынское преступление".
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