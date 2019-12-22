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В Польше назвали пропагандой слова Путина о Второй мировой войне

В Польше назвали пропагандой слова Путина о Второй мировой войне - Фото
Владимир Путин (Фото: ЕРА)
22.12.2019, 10:29

Ранее президент РФ оправдал оккупацию Польши советскими войсками в 1939 году

Слова президента РФ Владимира Путина о том, что войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над вооруженными силами и за происходящим на территории страны, являются "пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма". Об этом заявили в польском Министерстве иностранных дел, реагируя на недавнее заявление российского президента о вторжении советских войск в Польшу.

В заявлении говорится, что эту пропаганду, которая демонстрирует "фальшивый образ" исторических событий, осудил даже один из руководителей СССР Никита Хрущев. 

В Польше напомнили, что, несмотря на договора о ненападении, 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, а 17 сентября к ней присоединился СССР, напавший с востока. Тогда под оккупацией СССР оказались 52% территорий Польши с 13 млн населения, которые затем подверглись массовым репрессиям.

В период между 1939-1941 годами, по данным МИД Польши, были арестованы около 107 000 человек, депортированы в СССР 380 000 граждан Польши, а почти всех из более 22 000 польских офицеров, попавших в плен, весной 1940 года расстреляли в Катыни и нескольких других местах. Советские репрессии в 1939-1944 годах коснулись более 500 000 поляков. 

"Тщательный и критичный взгляд на историю вместо ведения пропаганды позволил бы почтить память миллионов жертв сталинских репрессий, в частности и с российской стороны", - резюмировали в МИД Польши.

  • 19 декабря Путин оправдал вторжение советских войск в Польшу. 
  • Также он угрожал Украине, выдумав исторический факт и заявив, что якобы "Причерноморье является "исконно русской территорией".
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польша владимир путин ссср пропаганда оккупация
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