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США провели учения на случай ядерной войны с Россией. В РФ возмутились

США провели учения на случай ядерной войны с Россией. В РФ возмутились - Фото
Пентагон (Фото: pixabay.com)
22.02.2020, 19:11

США отработали план действий на случай ядерной войны с РФ в Европе. В МИД России ответили, что Вашингтон "затевает опасную игру"

США провели учения на случай ядерного удара России по объектам НАТО в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Петнагона.

В учениях принимал участие министр обороны США Марк Эспер. Он отработал сценарий общения с президентом в подобной ситуации и алгоритм принятия решения об ответном огне. После этого была произведена симуляция ответного удара.

В Пентагоне объяснили, что с помощью таких учений должностные лица ознакамливаются с механическим процессом принятия решений в ситуации ядерного кризиса.

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В российском МИД негативно отреагировали на учения, передаю росСМИ. Замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что США "затевают опасную игру".

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Марк Сировой
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пентагон армия США Сергей Рябков учения ядерная война Марк Эспер
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