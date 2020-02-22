США провели учения на случай ядерной войны с Россией. В РФ возмутились

США провели учения на случай ядерного удара России по объектам НАТО в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Петнагона.
В учениях принимал участие министр обороны США Марк Эспер. Он отработал сценарий общения с президентом в подобной ситуации и алгоритм принятия решения об ответном огне. После этого была произведена симуляция ответного удара.
В Пентагоне объяснили, что с помощью таких учений должностные лица ознакамливаются с механическим процессом принятия решений в ситуации ядерного кризиса.
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В российском МИД негативно отреагировали на учения, передаю росСМИ. Замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что США "затевают опасную игру".
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