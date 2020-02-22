США провели учения на случай ядерной войны с Россией. В РФ возмутились

Пентагон (Фото: pixabay.com)

США провели учения на случай ядерного удара России по объектам НАТО в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Петнагона.

В учениях принимал участие министр обороны США Марк Эспер. Он отработал сценарий общения с президентом в подобной ситуации и алгоритм принятия решения об ответном огне. После этого была произведена симуляция ответного удара.

В Пентагоне объяснили, что с помощью таких учений должностные лица ознакамливаются с механическим процессом принятия решений в ситуации ядерного кризиса.

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В российском МИД негативно отреагировали на учения, передаю росСМИ. Замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что США "затевают опасную игру".

2 августа 2019 года США и РФ окончательно вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года.

окончательно вышли В феврале 2020-го Пентагон сообщил, что вооружил подлодку новой ядерной ракетой

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