Трамп: У нас есть "супербыстрые" ракеты, чтобы противостоять РФ

Дональд Трамп (Фото: Tia Dufour/flickr The White House)

У США есть сверхбыстрые ракеты, которые должны усилить ее позиции в контексте противостояния с Россией и Китаем. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время речи перед Национальной ассоциацией губернаторов США.

"У нас есть супербыстрые ракеты, огромное количество супербыстрых. Мы называем их сверхскоростными: они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее обычной ракеты", - сказал глава Соединенных Штатов.

По словам Трампа, несколько таких ракет есть и у России. Также, заверяет он, подобное вооружение разрабатывает Китай.

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Президент США добавил, что Америка увеличивает расходы на ядерную программу, потому что у нее нет выбора "из-за того, что делает Китай и Россия".

"Это сумасшедшая трата миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие. Но пока у нас не будет соглашения (с Россией и Китаем, - ред.), единственное, что я могу сделать, - это создать самые мощные ядерные силы в мире", - подытожил Трамп.

2 августа 2019 года США и РФ окончательно вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года.

окончательно вышли 8 октября 2019-го Трамп заявлял, что США строит подлодки, "о которых никто и помыслить не мог".

В феврале 2020-го Пентагон сообщил, что вооружил подлодку новой ядерной ракетой

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