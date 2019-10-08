Трамп заговорил о "гениальных, потрясающих" разработках оружия

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Оборонная промышленность США разрабатывает "новые потрясающие" типы оружия, а в войсках уже есть вооружения, "в которые раньше никто бы не поверил". Об этом говорится в заявлении американского президента Дональда Трампа.

По его словам, некоторые разработки и принятую на вооружение технику "мы показываем, некоторые - нет".

"Мы модернизировали и перестроили наши ядерные силы. Мы строим подлодки, о которых никто и помыслить не мог: это гениальные разработки. Надеюсь, мы никогда их не применим", - сказал он.

В августе 2019-го США испытали ракету средней дальности - впервые за 32 года: видео.

1 октября ВМС США испытали в Тихом океане около Гуама новую противокорабельную крылатую ракету.

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