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Трамп заговорил о "гениальных, потрясающих" разработках оружия

Трамп заговорил о "гениальных, потрясающих" разработках оружия - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
08.10.2019, 10:32

"Мы строим подлодки, о которых никто и помыслить не мог", - пугает геополитических противников президент США

Оборонная промышленность США разрабатывает "новые потрясающие" типы оружия, а в войсках уже есть вооружения, "в которые раньше никто бы не поверил". Об этом говорится в заявлении американского президента Дональда Трампа.

По его словам, некоторые разработки и принятую на вооружение технику "мы показываем, некоторые - нет".

"Мы модернизировали и перестроили наши ядерные силы. Мы строим подлодки, о которых никто и помыслить не мог: это гениальные разработки. Надеюсь, мы никогда их не применим", - сказал он.

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