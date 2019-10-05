США испытали новую противокорабельную ракету: видео

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В качестве цели использовался американский корабль "USS Ford"

США провели испытания новой противокорабельной ракеты. Видео испытаний было опубликовано на YouTube-канале USA Military Channel

Испытания проводились 1 ноября 2019 года в Тихом океане. 

Американский корабль "USS Gabrielle Giffords" выпустил ракету в прибрежной зоне. В качестве цели использовался американский корабль "USS Ford".

Дальность новой морской ударной ракеты (NSM) составляет около 160 км.

Она соединена с кораблем беспилотником MQ-8B Fire Scout, который используется для разведки целей.

  • 30 января 2018 Украина испытала крылатую ракету собственной разработки "Нептун", основанную на проекте советской ракеты X-35, однако модернизированную в соответствии с современными требованиями.
  • 10 апреля на юге Одесской области стартовали государственные испытания отечественного ракетного комплекса Ольха - реактивной системы с корректируемым боеприпасом.

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Теги: противокорабельная ракета, nsm
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