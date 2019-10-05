США испытали новую противокорабельную ракету: видео

США провели испытания новой противокорабельной ракеты. Видео испытаний было опубликовано на YouTube-канале USA Military Channel.
Испытания проводились 1 ноября 2019 года в Тихом океане.
Американский корабль "USS Gabrielle Giffords" выпустил ракету в прибрежной зоне. В качестве цели использовался американский корабль "USS Ford".
Дальность новой морской ударной ракеты (NSM) составляет около 160 км.
Она соединена с кораблем беспилотником MQ-8B Fire Scout, который используется для разведки целей.
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