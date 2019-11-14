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Россия отработала ракетный удар по Одессе – командующий ВМС ВСУ

Россия отработала ракетный удар по Одессе – командующий ВМС ВСУ - Фото
Игорь Воронченко (фото - president.gov.ua)
14.11.2019, 21:29

Провокационные учения российские военные провели 10 июля этого года

Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали этим летом нанесение ракетного удара по Одессе. Об этом на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона заявил командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко, сообщает Думская.

По его словам, провокационные учения российские военные провели 10 июля этого года.

Самолеты осуществили условный пуск в 60 км от Одессы, после чего отвернули в сторону Босфора, сказал Воронченко.

Доклад командующего ВМС был посвящен наращиванию Россией своего военного присутствия в Черном море.

Примечательно, что 1 ноября министр обороны Андрей Загороднюк, комментируя заявления экс-главы МИД Павла Климкина о том, что на южные области Украины готовится наступление, заверил, что угрозы нападения России с юга сейчас нет.

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вмс одесса учения агрессия Игорь Воронченко
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