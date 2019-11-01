Угрозы нападения России с юга сейчас нет - министр обороны

Андрей Загороднюк (Фото: Минобороны)

Министр обороны Андрей Загороднюк заверяет, что угрозы нападения России с юга сейчас нет. Об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя заявления экс-главы МИД Павла Климкина о том, что на южные области Украины готовится наступление.

"Нам очень интересно, откуда у господина Климкина такие данные, если он может донести их до нашей разведки - мы будем очень благодарны. Но мы постоянно мониторим ситуацию с той стороны, как в России, так и на временно оккупированных территориях. На данный момент у нас такой информации нет", - сказал Загороднюк.

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При этом глава Минобороны подчеркнул, что Украина готова к любым сценариям.

"Поэтому тут мы чувствуем себя уверенно и наша разведка работает на всех территориях, которые нас интересуют", - добавил он.

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