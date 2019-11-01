Впервые за долгое время штаб ООС раскрыл потери оккупантов

Боевики гибридных войск РФ (скриншот из видеозаписи)

За прошлый месяц, в октябре 2019 года, украинские войска ликвидировали на Донбассе 33 боевика российской гибридной армии. Такие данные приводит в Facebook штаб операции объединенных сил.

Санитарные потери оккупантов (раненые) – 66 лиц.

Читайте колонку: Зеленский и его парадигма гражданской войны

Военные акцентировали внимание на том, что это лишь достоверно подтвержденные потери врага, "которые могут быть меньше реальных".

Штаб ООС уточняет: украинские войска "дают адекватный ответ" в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий и проникновения вражеских ДРГ.

LIGA.net шестой год подряд ведет хронику событий гибридной войны РФ против Украины.

Читайте также: Зеленский назвал три этапа окончания войны на Донбассе

