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Впервые за долгое время штаб ООС раскрыл потери оккупантов

Впервые за долгое время штаб ООС раскрыл потери оккупантов - Фото
Боевики гибридных войск РФ (скриншот из видеозаписи)
01.11.2019, 11:05

Некоторое время назад, при новой власти, штаб операции объединенных сил перестал упоминать в сводках с фронта потери гибридных войск РФ на Донбассе

За прошлый месяц, в октябре 2019 года, украинские войска ликвидировали на Донбассе 33 боевика российской гибридной армии. Такие данные приводит в Facebook штаб операции объединенных сил.

Санитарные потери оккупантов (раненые) – 66 лиц.

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Военные акцентировали внимание на том, что это лишь достоверно подтвержденные потери врага, "которые могут быть меньше реальных".

Штаб ООС уточняет: украинские войска "дают адекватный ответ" в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий и проникновения вражеских ДРГ.

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