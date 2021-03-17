UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ЕС определились с тремя видами паспортов вакцинации: требования к форме и содержанию

17.03.2021, 15:30
В ЕС определились с тремя видами паспортов вакцинации: требования к форме и содержанию - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня Еврокомиссия определилась с тем, как будет выглядеть паспорт вакцинации, а также что он должен будет содержать. Выдаваться паспорт будет в трех случаях: если человек получил две дозы вакцины, при отрицательном результате теста на COVID-19 (ПЦР или экспресс) либо если он переболел коронавирусом, сообщается на сайте комиссии.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

В Еврокомиссии подчеркнули, что государства-члены ЕС по-прежнему смогут сами определять послабления карантинных ограничений для туристов из других стран, но после введения паспортов вакцинации им придется предоставлять такие же послабления тем, кто получит такой паспорт.

Также в комиссии отметили, что выдача паспортов не должна ограничивать право людей на свободу передвижения или восприниматься как призыв к принудительной вакцинации, а вместо этого должна стать примером для введения единых мировых стандартов по этому вопросу.

Форма и содержание паспортов:

  1. Бумажная или электронная форма с обязательным применением QR-кода в обоих случаях.
  2. Паспорт будет выдаваться на языке страны, которая его выдала, а также дублироваться на английском.
  3. В нем обязательно будет указываться дата рождения и выдачи, тип и дата проведения вакцинации/тестирования или дата выздоровления, а также идентификатор самого паспорта.
  4. Документ будет действителен во всех странах-членах ЕС, а также на территории Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.
  5. Паспорт вакцинации станет временной мерой – до момента, пока ситуация с пандемией коронавируса в мире не улучшится.

При этом, Еврокомиссия пока не определила период, в течение которого такие паспорта будут действительны.

Также в несколько подвешенном состоянии остается вопрос о том, какими именно вакцинами надо будет прививаться, чтобы получить паспорт вакцинации. Пока в ЕС остановились на возможности использования тех вакцин, которые официально были одобрены Евросоюзом – таким образом, чтобы попасть в Европу, вакцинироваться придется препаратом из этого списка.

СПРАВКА. На сегодняшний день европейский регулятор одобрил к применению четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca Johnson&Johnson.

Ожидается, что окончательное постановление о паспортах вакцинации в Еврокомиссии смогут утвердить уже сегодня.

  • В январе 2021 года в ЕС заявили, что считают паспорта вакцинации медицинской необходимостью – в ВОЗ такую идею не одобрили.
  • 1 февраля главный санврач Украины Ляшко заявил, что Украина не планирует вводить паспорта вакцинации, достаточно будет справки.

Читайте также: Паспорт вакцинации от COVID: что это такое и когда появится. Чего ждать украинцам?

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ЕС туризм еврокомиссия вакцинация коронавирус COVID-19 паспорт вакцинации COVID-паспорт
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 