В ЕС определились с тремя видами паспортов вакцинации: требования к форме и содержанию
Сегодня Еврокомиссия определилась с тем, как будет выглядеть паспорт вакцинации, а также что он должен будет содержать. Выдаваться паспорт будет в трех случаях: если человек получил две дозы вакцины, при отрицательном результате теста на COVID-19 (ПЦР или экспресс) либо если он переболел коронавирусом, сообщается на сайте комиссии.
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В Еврокомиссии подчеркнули, что государства-члены ЕС по-прежнему смогут сами определять послабления карантинных ограничений для туристов из других стран, но после введения паспортов вакцинации им придется предоставлять такие же послабления тем, кто получит такой паспорт.
Также в комиссии отметили, что выдача паспортов не должна ограничивать право людей на свободу передвижения или восприниматься как призыв к принудительной вакцинации, а вместо этого должна стать примером для введения единых мировых стандартов по этому вопросу.
Форма и содержание паспортов:
- Бумажная или электронная форма с обязательным применением QR-кода в обоих случаях.
- Паспорт будет выдаваться на языке страны, которая его выдала, а также дублироваться на английском.
- В нем обязательно будет указываться дата рождения и выдачи, тип и дата проведения вакцинации/тестирования или дата выздоровления, а также идентификатор самого паспорта.
- Документ будет действителен во всех странах-членах ЕС, а также на территории Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.
- Паспорт вакцинации станет временной мерой – до момента, пока ситуация с пандемией коронавируса в мире не улучшится.
При этом, Еврокомиссия пока не определила период, в течение которого такие паспорта будут действительны.
Также в несколько подвешенном состоянии остается вопрос о том, какими именно вакцинами надо будет прививаться, чтобы получить паспорт вакцинации. Пока в ЕС остановились на возможности использования тех вакцин, которые официально были одобрены Евросоюзом – таким образом, чтобы попасть в Европу, вакцинироваться придется препаратом из этого списка.
Ожидается, что окончательное постановление о паспортах вакцинации в Еврокомиссии смогут утвердить уже сегодня.
- В январе 2021 года в ЕС заявили, что считают паспорта вакцинации медицинской необходимостью – в ВОЗ такую идею не одобрили.
- 1 февраля главный санврач Украины Ляшко заявил, что Украина не планирует вводить паспорта вакцинации, достаточно будет справки.
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