От 900 до 1800 грн. В Киеве продавали "липовые" справки с отрицательным тестом на COVID-19

В Киеве раскрыли схему продажи сертификатов с отрицательным результатом теста на коронавирус – их якобы изготавливали в частной лаборатории, а после – продавали для выезда за границу или других нужд. Об этом сообщили в Facebook в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

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По информации правоохранительных органов, стоимость одного сертификата или справки составляла от 900 до 1800 грн – в зависимости от сроков изготовления документа. При этом, самого исследования на COVID-19 не проводилось, отметили в полиции.

По версии следствия, лаборатория могла заниматься и другими заказами – в частности, был зафиксированы случаи изменения результатов теста на коронавирус с отрицательного на положительный. Всего за период с февраля по текущий день "предпринимателям" удалось реализовать 80 поддельных документов на сумму более 135 000 грн, заявили в полиции.

Сейчас против сотрудников лаборатории и их вероятного подельника, который предположительно продавал справки и сертификаты, открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 190 УК (мошенничество в крупных размерах или с применением электронного оборудования).

1 февраля главный санврач Ляшко заявил, что в Украине не планируют выдавать COVID-паспорта, достаточно будет справки о вакцинации.

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Дарья Мостовая

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