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В Нью-Йорке ввели паспорт вакцинации: где его предъявляют и как это работает

28.03.2021, 16:33
В Нью-Йорке ввели паспорт вакцинации: где его предъявляют и как это работает - Фото
Паспорт вакцинации (Фото: covid19vaccine.health.ny.gov)

В США первым городом, который запустил паспорта вакцинации от COVID-19, стал Нью-Йорк. Об этом сообщает USA Today.

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Функцию паспорта вакцинации выполняет приложение Excelsior Pass, установленное на смартфон, которое позволит вакцинированным людям беспрепятственно попадать в определенные зоны с ограниченным доступом.

В приложении есть QR-код, подтверждающий, что владелец смартфона вакцинирован от коронавируса.

Как отмечается, паспорт вакцинации можно будет использовать при входе на всевозможные развлекательные мероприятия. Также он позволит увеличить количество людей, собирающихся в одном месте, в частности, во время массовых празднований – например, свадеб или вечеринок.

В Европе паспорта вакцинации уже используют Дания и Израиль. Похожий проект в апреле планирует запустить Эстония.

  • 17 марта Еврокомиссия определилась с тем, как будет выглядеть COVID-паспорт, а также что он должен будет содержать.
  • 23 марта стало известно, что в даркнете появились в продаже "COVID-товары" – вакцины от коронавируса, отрицательные результаты ПЦР-тестов, а также паспорта вакцинации для поездок за границу и других целей.

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Наталия Медведева
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нью-йорк коронавирус паспорт вакцинации
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