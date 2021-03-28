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COVID-паспорта в ЕС введут с 15 июня: в них будет информация не только о вакцинации

28.03.2021, 18:09
COVID-паспорта в ЕС введут с 15 июня: в них будет информация не только о вакцинации - Фото
Тьерри Бретон (Фото: EPA-EFE/MANUEL DE ALMEIDA)

В Европейском союзе планируют с 15 июня ввести в действие COVID-паспорта, которые называются европейский сертификат здоровья. Об этом сообщил ответственный за вакцинацию еврокомиссар Тьерри Бретон, передает LCI.

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Как отмечается, европейский сертификат здоровья получил одобрение 27 государств-членов. Граждане ЕС, которые пожелают, должны будут запросить его в своей стране происхождения.

Тьерри Бретон показывает сертификат здоровья (Скриншот видео LCI)

По словам Бретона, в QR-коде сертификата будут такие данные:

- дата рождения владельца;
- номер его паспорта владельца;
- тип вакцины, которой человек был вакцинирован (если он был вакцинирован);
- если человек болел COVID-19, то есть ли у него антитела;
- если человек не вакцинирован и не болел, то в сертификат будут вносить результаты ПЦР-тестов.

Сообщается, что сертификат можно будет установить на смартфон или распечатать в бумажном виде.

Еврокомиссар опроверг обязательный характер COVID-паспорта, заверив, что его использование останется добровольным.

Для тех, кто не хочет вакцинироваться и не получил иммунитета, в Европе планируют организовать массовое проведение экспресс-тестов, отрицательные результаты которых потребуются, например, для того, чтобы сесть на самолет или попасть на какое-либо мероприятие.

Уточняется, что в документе Еврокомиссии о сертификате вакцины говорится, что люди, не имеющие сертификата, с большей вероятностью будут подвергнуты карантину со стороны государств-членов.

Цель сертификата – восстановление мобильности и возможности перемещаться без риска для себя или других.

"Это цена туристического сезона", – сказал Тьерри Бретон.

  • 17 марта Еврокомиссия определилась с тем, как будет выглядеть COVID-паспорт, а также что он должен будет содержать.
  • 23 марта стало известно, что в даркнете появились в продаже "COVID-товары" – вакцины от коронавируса, отрицательные результаты ПЦР-тестов, а также паспорта вакцинации для поездок за границу и других целей.
  • Ранее сегодня сообщалось, что COVID-паспорта ввели в Нью-Йорке.

Читайте также: Спасти турсезон. ЕС готов к введению ковид-паспортов. Украинцам планировать поездки?

Наталия Медведева
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