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Красная зона. В трех областях ситуация улучшилась, но одна может ее пополнить – Степанов

31.03.2021, 13:57
Красная зона. В трех областях ситуация улучшилась, но одна может ее пополнить – Степанов - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В трех областях красной зоны карантина стабилизировалась ситуация с эпидемией коронавируса, однако в красную зону может войти еще одна область. Об этом заявил на заседании правительства глава Минздрава Максим Степанов.

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"В трех западных регионах, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой областях, мы видим стабилизацию и улучшение ситуации", – сказал он.

Для примера Степанов отметил, что заполненность коек с кислородом в Ивано-Франковской области сейчас составляет 43%. А недельная динамика госпитализаций – минус почти 16%.

При этом самая напряженная ситуация из областей оранжевой зоны – в Хмельницкой области, отметил глава МОЗ. Судя по эпидемическим показателям, в ближайшие дни она может попасть в красную зону, добавил министр.

Всего, по словам Степанова, в Украине сейчас есть почти 77 000 коек с кислородом, более 45 000 заняты. Самая тяжелая ситуация с койками с кислородом – в Киеве (85,8% заполнены). Также напряженная ситуация наблюдается в Одесской, Житомирской и Киевской областях.

  • Сейчас в красной зоне карантина находятся Киев и 10 областей. В желтой – Херсонская, все остальные – в оранжевой.
  • За прошедшие сутки в Украине выявили более 11 000 новых заболевших и рекордное число умерших. Больше всего новых случаев COVID-19 в Киеве, Одесской, Харьковской, Львовской и Запорожской областях. В Хмельницкой области – 664 выявленных заболевших коронавирусом за сутки.

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Марк Сировой
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