КГГА обнародовала список новых ограничений. Локдаун могут продолжить и после 16 апреля

В Киеве в связи с ухудшением эпидемической ситуации с COVID-19 вводят новые ограничения, которые будут действовать по меньшей мере до 16 апреля. Об этом говорится в протоколе сегодняшнего заседания постоянной комиссии ТЭБ и ЧС, опубликованном на сайте КГГА.

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Как сказал замглавы КГГА Валентин Мондриевский в комментарии Громадскому радио, локдаун может быть продлен и после 16 апреля – это зависит от ситуации с заболеваемостью.

Новые ограничения, которые будут действовать в Киеве с 5 апреля:

- дистанционное обучение в школах, училищах и ВУЗах; закрытие детсадов и учреждений внешкольного образования;

– общественный транспорт будет перевозить пассажиров только по специальным пропускам, которые получат работники объектов критической инфраструктуры (по удостоверениям можно ездить полицейским и работникам ГСЧС; призывникам – при предъявлении повесток);

- в магазинах рекомендуется ввести приоритетное время для обслуживания пенсионеров (с 10:00 до 12:00).

- государственным и коммунальным медучреждениям запрещено проводить плановые госпитализации, за исключением помощи беременным, роженицам и новорожденным, а также онкобольным и в неотложных случаях, если отсрочка несет значительный риск для жизни или здоровья людей.

В протоколе заседания члены комиссии обосновывают свое решение угрожающей динамикой роста заболеваемости COVID-19, заполненностью в коммунальных медучреждениях коек на 80% и неэффективностью дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Как отмечается, во избежание коллапса медицинской системы Киева, сохранения и укрепления здоровья граждан, на территории столицы вводятся более строгие ограничения, с осуществлением жесткого контроля за их соблюдением.

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Наталия Медведева

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