Украина вышла на первое место в Европе по суточной заболеваемости COVID-19 – Worldometers
Украина вышла на первое место в Европе по суточному числу выявленных заболевших коронавирусом. Об этом говорится в данных о пандемии COVID-19, агрегированных статистическим порталом Worldometers.
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Вчера правительство Украины сообщило о 13 276 новых случаях коронавируса. Это оказался наивысший на континенте показатель по данным Worldometers. Первая пятерка лидеров антирейтинга выглядит так:
1. Украина – 13 276 выявленных заболевших за сутки;
2. Германия – 9600;
3. Россия – 8328;
4. Польша – 8245;
5. Франция – 8045.
Также Украина заняла первое место в Европе по зарегистрированным за сутки смертям среди больных COVID-19, отмечает Worldometers. Первая пятерка:
1. Украина – 430 зафиксированных летальных исходов
2. Италия – 421;
3. Франция – 398;
4. Россия – 389;
5. Германия – 232.
- Глава Минздрава Максим Степанов прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в Украине еще две недели: ожидается до 25 000 заболевших в сутки.
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