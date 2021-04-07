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Украина вышла на первое место в Европе по суточной заболеваемости COVID-19 – Worldometers

07.04.2021, 06:25
Украина вышла на первое место в Европе по суточной заболеваемости COVID-19 – Worldometers - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Украина вышла на первое место в Европе по суточному числу выявленных заболевших коронавирусом. Об этом говорится в данных о пандемии COVID-19, агрегированных статистическим порталом Worldometers.

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Вчера правительство Украины сообщило о 13 276 новых случаях коронавируса. Это оказался наивысший на континенте показатель по данным Worldometers. Первая пятерка лидеров антирейтинга выглядит так:

1. Украина –  13 276 выявленных заболевших за сутки;

2. Германия – 9600;

3. Россия –  8328;

4. Польша –  8245;

5. Франция – 8045.

Также Украина заняла первое место в Европе по зарегистрированным за сутки смертям среди больных COVID-19, отмечает Worldometers. Первая пятерка:

1. Украина –  430 зафиксированных летальных исходов

2. Италия – 421;

3. Франция – 398;

4. Россия – 389;

5. Германия – 232.

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Марк Сировой
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Украина Европа заболеваемость коронавирус COVID-19
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