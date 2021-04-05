UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Степанов: Число заболевших COVID-19 будет расти еще две недели, ожидаем до 25 000 в сутки

05.04.2021, 21:34
Степанов: Число заболевших COVID-19 будет расти еще две недели, ожидаем до 25 000 в сутки - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Украине рост количества заразившихся коронавирусом будет происходить около двух недель, прогнозируется увеличение числа заболевших COVID-19 до 25 000 случаев в сутки. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Украина 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы будем расти, по нашим прогнозам, еще около двух недель – и по количеству заболевших, и по количеству госпитализированных", – сказал министр.

По словам Степанов, сейчас наибольшее распространение коронавируса наблюдается в центре и на востоке страны.

"Нас еще ждет достаточно напряженная ситуация с третьей волной COVID-19… Мы думаем, что будем расти до порядка 25 000 в сутки", – сказал глава МОЗ.

Он добавил, что очень важно соблюдать все противоэпидемические ограничения, но сейчас этого не происходит на 100%.

В то же время Степанов отметил, что вопрос введения чрезвычайного положения в Кабмине не рассмотривался.

Читайте также: Эпидемиолог: Повторные заболевания COVID-19 обусловлены изменениями генотипов вирусов

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
максим степанов коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 