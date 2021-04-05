Степанов: Число заболевших COVID-19 будет расти еще две недели, ожидаем до 25 000 в сутки

В Украине рост количества заразившихся коронавирусом будет происходить около двух недель, прогнозируется увеличение числа заболевших COVID-19 до 25 000 случаев в сутки. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Украина 24.

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"Мы будем расти, по нашим прогнозам, еще около двух недель – и по количеству заболевших, и по количеству госпитализированных", – сказал министр.

По словам Степанов, сейчас наибольшее распространение коронавируса наблюдается в центре и на востоке страны.

"Нас еще ждет достаточно напряженная ситуация с третьей волной COVID-19… Мы думаем, что будем расти до порядка 25 000 в сутки", – сказал глава МОЗ.

Он добавил, что очень важно соблюдать все противоэпидемические ограничения, но сейчас этого не происходит на 100%.

В то же время Степанов отметил, что вопрос введения чрезвычайного положения в Кабмине не рассмотривался.

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Наталия Медведева

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