Коронавирус. В Украине более 10 000 новых заболевших, больше всего – в Харьковской области

Вчера, 4 апреля, в Украине выявили 10 179 заболевших коронавирусом (днем ранее – 13 738), больше всего – в Харьковской области (1155 новых случаев COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Также высокая заболеваемость коронавирусом – во Львовской (1121 случаев за сутки), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.

За сутки во всей Украине умерли 254 больных COVID-19 (днем ранее – 228), выздоровели – 4946 (4657), были госпитализированы – 3275 (5545).

Было сделано 34 666 тестов на коронавирус (75 538). Методом ПЦР – 21 963 (36 311), ИФА – 4574 (9030), экспресс-тестов – 8129 (30 197).

С начала эпидемии в Украине зафиксировали 1 755 888 заболевших коронавирусом: 34 587 из них умерли, 1 352 139 – выздоровели.

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Динамика эпидемии в Киеве и областях:

Киев – 458 выявленных заболевших коронавирусом за сутки (днем ранее – 552);

Винницкая область – 233 (397);

Волынская – 241 (226);

Днепропетровская – 1003 (1143);

Донецкая – 254 (668);

Житомирская – 557 (616);

Закарпатская – 165 (287);

Запорожская – 293 (328);

Ивано-Франковская – 91 (234);

Киевская – 619 (804);

Кировоградская – 108 (171);

Луганская – 36 (56);

Львовская – 1121 (865);

Николаевская – 287 (386);

Одесская – 660 (1075);

Полтавская – 229 (194);

Ровенская – 252 (330);

Сумская – 428 (762);

Тернопольская – 441 (505);

Харьковская – 1155 (1388);

Херсонская – 176 (186);

Хмельницкая – 439 (1060);

Черкасская – 361 (646);

Черновицкая – 254 (304);

Черниговская – 318 (555).

Нет данных с временно оккупированной части Донбасса и Крыма.

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Марк Сировой

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