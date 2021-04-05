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Коронавирус. В Украине более 10 000 новых заболевших, больше всего – в Харьковской области

05.04.2021, 08:30
Коронавирус. В Украине более 10 000 новых заболевших, больше всего – в Харьковской области - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 4 апреля, в Украине выявили 10 179 заболевших коронавирусом (днем ранее – 13 738), больше всего  – в Харьковской области (1155 новых случаев COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Также высокая заболеваемость коронавирусом – во Львовской (1121 случаев за сутки), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.

За сутки во всей Украине умерли 254 больных COVID-19 (днем ранее – 228), выздоровели – 4946 (4657), были госпитализированы – 3275 (5545). 

Было сделано 34 666 тестов на коронавирус (75 538). Методом ПЦР – 21 963 (36 311), ИФА – 4574 (9030), экспресс-тестов – 8129 (30 197).

С начала эпидемии в Украине зафиксировали 1 755 888 заболевших коронавирусом: 34 587 из них умерли, 1 352 139 – выздоровели. 

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Динамика эпидемии в Киеве и областях:

Киев – 458 выявленных заболевших коронавирусом за сутки (днем ранее – 552);
Винницкая область – 233 (397);
Волынская – 241 (226);
Днепропетровская – 1003 (1143);
Донецкая – 254 (668);
Житомирская – 557 (616);
Закарпатская – 165 (287);
Запорожская – 293 (328);
Ивано-Франковская – 91 (234);
Киевская – 619 (804);
Кировоградская – 108 (171);
Луганская – 36 (56);
Львовская – 1121 (865);
Николаевская – 287 (386);
Одесская – 660 (1075);
Полтавская – 229 (194);
Ровенская – 252 (330);
Сумская – 428 (762);
Тернопольская – 441 (505);
Харьковская – 1155 (1388);
Херсонская – 176 (186);
Хмельницкая – 439 (1060);
Черкасская – 361 (646);
Черновицкая – 254 (304);
Черниговская – 318 (555).

Нет данных с временно оккупированной части Донбасса и Крыма.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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