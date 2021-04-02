Новые печальные рекорды COVID. Почти 20 000 заболевших и максимальное число умерших

Вчера, 1 апреля, в Украине выявили 19 893 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 17 569). Также в стране третий день подряд фиксируют максимальное число умерших за сутки: за вчера умерли 433 пациента (421 и 407 за предыдущие дни). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Были госпитализированы 5040 человек (сутками ранее – 5160), 10 287 украинцев выздоровели (9602).

Официально за 31 марта сделаны 128 727 тестов на коронавирус (днем раньше – 139 759). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 58 944 (59 803), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 22 564 (22 276), экспресс-тестов на антиген – 47 219 (50 680).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено во Львовской (1668),Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 711 630 заболевших COVID-19, из них 1 333 370 выздоровели, 33 679 – умерли.

Данные по Киеву и областям:

Киев – 1164 (1150 днем ранее);

Винницкая – 815 (849);

Волынская – 522 (490);

Днепропетровская – 1178 (974);

Донецкая – 852 (484);

Житомирская – 855 (1037);

Закарпатская – 389 (651);

Запорожская – 755 (627);

Ивано-Франковская – 415 (458);

Киевская – 1156 (962);

Кировоградская – 166 (203);

Луганская – 187 (232);

Львовская – 1668 (1141);

Николаевская – 456 (327);

Одесская – 1608 (1305);

Полтавская – 693 (812);

Ровенская – 635 (665);

Сумская – 786 (773);

Тернопольская – 710 (741);

Харьковская – 1494 (620);

Херсонская – 221 (269);

Хмельницкая – 1351 (1142);

Черкасская – 768 (605);

Черниговская – 466 (610);

Черновицкая – 583 (442).

2 апреля Степанов заявил, что британский штамм коронавируса распространился уже по всей Украине, а южноафриканский – пока только в двух областях.

С 5 апреля в Киеве усилят локдаун - транспорт будет работать по спецпропускам, а садики и школы закроют.

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Дарья Мостовая

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