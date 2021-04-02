Новые печальные рекорды COVID. Почти 20 000 заболевших и максимальное число умерших
Вчера, 1 апреля, в Украине выявили 19 893 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 17 569). Также в стране третий день подряд фиксируют максимальное число умерших за сутки: за вчера умерли 433 пациента (421 и 407 за предыдущие дни). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Были госпитализированы 5040 человек (сутками ранее – 5160), 10 287 украинцев выздоровели (9602).
Официально за 31 марта сделаны 128 727 тестов на коронавирус (днем раньше – 139 759). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 58 944 (59 803), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 22 564 (22 276), экспресс-тестов на антиген – 47 219 (50 680).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 711 630 заболевших COVID-19, из них 1 333 370 выздоровели, 33 679 – умерли.
Данные по Киеву и областям:
Киев – 1164 (1150 днем ранее);
Винницкая – 815 (849);
Волынская – 522 (490);
Днепропетровская – 1178 (974);
Донецкая – 852 (484);
Житомирская – 855 (1037);
Закарпатская – 389 (651);
Запорожская – 755 (627);
Ивано-Франковская – 415 (458);
Киевская – 1156 (962);
Кировоградская – 166 (203);
Луганская – 187 (232);
Львовская – 1668 (1141);
Николаевская – 456 (327);
Одесская – 1608 (1305);
Полтавская – 693 (812);
Ровенская – 635 (665);
Сумская – 786 (773);
Тернопольская – 710 (741);
Харьковская – 1494 (620);
Херсонская – 221 (269);
Хмельницкая – 1351 (1142);
Черкасская – 768 (605);
Черниговская – 466 (610);
Черновицкая – 583 (442).
- 2 апреля Степанов заявил, что британский штамм коронавируса распространился уже по всей Украине, а южноафриканский – пока только в двух областях.
- С 5 апреля в Киеве усилят локдаун - транспорт будет работать по спецпропускам, а садики и школы закроют.
Читайте также: "Город предусмотрит". Степанов ответил, как попасть в пункт вакцинации без транспорта
Комментарии