Степанов: Британский штамм распространен по всей Украине, южноафриканский в двух областях

Британский вариант коронавируса распространен уже по все территории Украины, а южноафриканский – зафиксирован в двух областях. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Украина 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что в связи с этим самое главное сейчас – это соблюдение всех правил эпидбезопасности.

"Мы вчера поздно вечером получили данные из Лондона, куда мы тоже отправляли образцы. По всем областям он зафиксирован. Более того у нас в двух областях зафиксирован и южноафриканский штамм", – сообщил министр.

Степанов добавил, что эти два штамма более агрессивны и изменяют клиническую картину.

Читайте также: Сколько бессимптомных зараженных коронавирусом и как это зависит от возраста: исследование

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.