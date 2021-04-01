Степанов: Британский штамм распространен по всей Украине, южноафриканский в двух областях
Британский вариант коронавируса распространен уже по все территории Украины, а южноафриканский – зафиксирован в двух областях. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Украина 24.
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Он отметил, что в связи с этим самое главное сейчас – это соблюдение всех правил эпидбезопасности.
"Мы вчера поздно вечером получили данные из Лондона, куда мы тоже отправляли образцы. По всем областям он зафиксирован. Более того у нас в двух областях зафиксирован и южноафриканский штамм", – сообщил министр.
Степанов добавил, что эти два штамма более агрессивны и изменяют клиническую картину.
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