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Степанов: Британский штамм распространен по всей Украине, южноафриканский в двух областях

01.04.2021, 21:27
Степанов: Британский штамм распространен по всей Украине, южноафриканский в двух областях - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Британский вариант коронавируса распространен уже по все территории Украины, а южноафриканский – зафиксирован в двух областях. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Украина 24.

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Он отметил, что в связи с этим самое главное сейчас – это соблюдение всех правил эпидбезопасности. 

"Мы вчера поздно вечером получили данные из Лондона, куда мы тоже отправляли образцы. По всем областям он зафиксирован. Более того у нас в двух областях зафиксирован и южноафриканский штамм", – сообщил министр.

Степанов добавил, что эти два штамма более агрессивны и изменяют клиническую картину.

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Наталия Медведева
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максим степанов коронавирус британский штамм
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