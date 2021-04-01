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Коронавирус. Второй день подряд в Украине фиксируется рекордная суточная смертность

01.04.2021, 08:21
Коронавирус. Второй день подряд в Украине фиксируется рекордная суточная смертность - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Вчера, 31 марта, в Украине выявили 17 569 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 11 226), 421 пациентов умерли (сутками ранее – 407). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Второй день подряд суточная смертность от коронавируса достигает максимальных значений с начала эпидемии.

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Среди заболевших 813 детей и 486 медиков. Госпитализированы 5160 человек (сутками ранее – 5558), выздоровели 9602 (днем ранее – 6405), выписаны из больниц 5065 пациентов (сутками ранее – 5694).

Официально за 31 марта сделаны 132 759 тестов на коронавирус (139 224 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 59 803, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 22 276, экспресс-тестов на антиген – 50 680.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Хмельницкой, Львовской и Житомирской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 691 737 заболевших COVID-19, из них 1 323 083 выздоровели, 33 246 – умерли. Проведено более 8,1 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Одесская – 1305 новых случаев;

Киев – 1150;

Хмельницкая – 1142;

Львовская – 1141;

Житомирская – 1037;

Днепропетровская – 974;

Киевская – 962;

Винницкая – 849;

Полтавская – 812;

Сумская – 773;

Тернопольская – 741;

Ровенская – 665;

Закарпатская – 651;

Запорожская – 627;

Харьковская – 620;

Черниговская – 610;

Черкасская – 605;

Волынская – 490;

Донецкая – 484;

Ивано-Франковская – 458;

Черновицкая – 442;

Николаевская – 327;

Херсонская – 269;

Луганская – 232;

Кировоградская – 203.

Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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