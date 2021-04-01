Коронавирус. Второй день подряд в Украине фиксируется рекордная суточная смертность
Вчера, 31 марта, в Украине выявили 17 569 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 11 226), 421 пациентов умерли (сутками ранее – 407). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Второй день подряд суточная смертность от коронавируса достигает максимальных значений с начала эпидемии.
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Среди заболевших 813 детей и 486 медиков. Госпитализированы 5160 человек (сутками ранее – 5558), выздоровели 9602 (днем ранее – 6405), выписаны из больниц 5065 пациентов (сутками ранее – 5694).
Официально за 31 марта сделаны 132 759 тестов на коронавирус (139 224 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 59 803, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 22 276, экспресс-тестов на антиген – 50 680.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 691 737 заболевших COVID-19, из них 1 323 083 выздоровели, 33 246 – умерли. Проведено более 8,1 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Одесская – 1305 новых случаев;
Киев – 1150;
Хмельницкая – 1142;
Львовская – 1141;
Житомирская – 1037;
Днепропетровская – 974;
Киевская – 962;
Винницкая – 849;
Полтавская – 812;
Сумская – 773;
Тернопольская – 741;
Ровенская – 665;
Закарпатская – 651;
Запорожская – 627;
Харьковская – 620;
Черниговская – 610;
Черкасская – 605;
Волынская – 490;
Донецкая – 484;
Ивано-Франковская – 458;
Черновицкая – 442;
Николаевская – 327;
Херсонская – 269;
Луганская – 232;
Кировоградская – 203.
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