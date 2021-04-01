"Город предусмотрит". Степанов ответил, как попасть в пункт вакцинации без транспорта
Городская власть должна предусмотреть механизм, каким образом люди смогут попасть в пункты вакцинации в условиях ограничений в работе общественного транспорта. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Украина 24.
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Поскольку в Киеве, в связи с ужесточением карантина, общественным транспортом с 5 апреля смогут пользоваться только люди со спецпропусками, городской власти предстоит разработать механизм доступа людей в пункты вакцинации для получения прививку от COVID-19.
Степанов отметил, что за вакцинацию в Киеве отвечает городская власть.
"Пункты вакцинации расположены на базе кабинетов семейных врачей. Все семейные врачи, как правило, первичной медико-санитарной помощи – это коммунальные предприятия, которые в данном случае принадлежат городу Киеву. Я уверен, что они этот механизм предусмотрят – каким способом. Особенно в связи с тем, что на пунктах сейчас прививаются люди в возрасте 80+", – сказал министр.
- В Украине второй день подряд фиксируется рекордная суточная смертность от COVID-19.
- Украина до конца июня получит миллион доз вакцины Pfizer-BioNTech, обещают в Минздраве.
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