Коронавирус. В Украине впервые более 20 000 новых заболевших, больше всего – в Киеве
Вчера, 2 апреля, в Украине выявили 20 341 заболевшего коронавирусом (днем ранее – 19 893), больше всего – в Киеве (2053 случаев COVID-19 за сутки), сообщил в Facebook руководитель Минздрава Максим Степанов. По данным информсистемы СНБО, это рекордная суточная заболеваемость за все время эпидемии.
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Также в списке лидеров по суточной заболеваемости COVID-19 – Львовская (1538), Одесская (1521), Харьковская (1470) и
Днепропетровская (1433) области.
По всей стране за сутки умерли 396 больных коронавирусом (днем ранее – 433), выздоровели 9166 человек (10 287), были госпитализированы 5186 (5040). Сделано 18 814 вакцин от COVID-19 (19 097).
За сутки в Украине сделали 128 492 теста на коронавирус (128 727). Методом ПЦР – 58 951 (58 944), ИФА – 23 084 (22 564), экспресс-тестов – 46 457 (47 219).
С начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировали 1 731 971 заболевшего, 1 342 536 выздоровевших и 34 075 умерших. Вакцинировано 286 645 человек, двумя дозами – двоих.
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Динамика вакцинации и заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 2053 заболевших COVID-19 за сутки / 2060 вакцинированных;
Винницкая область – 612 / 840;
Волынская – 445 / 350;
Днепропетровская – 1433 / 1320;
Донецкая – 749 / 570;
Житомирская – 642 / 810;
Закарпатская – 393 / 440;
Запорожская – 754 / 930;
Ивано-Франковская – 332 / 684;
Киевская – 1366 / 270;
Кировоградская – 144 / 480;
Луганская – 230 / 390;
Львовская – 1538 / 1160;
Николаевская – 471 / 480;
Одесская – 1521 / 830;
Полтавская – 774 / 860;
Ровенская – 690 / 540;
Сумская – 825 / 570;
Тернопольская – 673 / 420;
Харьковская – 1470 / 1930;
Херсонская – 274 / 50;
Хмельницкая – 1144 / 680;
Черкасская – 743 / 1380;
Черновицкая – 360 / 390;
Черниговская – 705 / 380.
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- 1 апреля Степанов заявил, что в двух областях Украины обнаружен южноафриканский штамм коронавируса, а британский штамм распространен по всей Украине.
- Сейчас в красной зоне карантина находятся Киев и 10 областей.
- В Киеве ужесточают локдаун: с понедельника закроют все садики и школы, а транспорт будет работать по спецпропускам.
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