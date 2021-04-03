Коронавирус. В Украине впервые более 20 000 новых заболевших, больше всего – в Киеве

Вчера, 2 апреля, в Украине выявили 20 341 заболевшего коронавирусом (днем ранее – 19 893), больше всего – в Киеве (2053 случаев COVID-19 за сутки), сообщил в Facebook руководитель Минздрава Максим Степанов. По данным информсистемы СНБО, это рекордная суточная заболеваемость за все время эпидемии.

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Также в списке лидеров по суточной заболеваемости COVID-19 – Львовская (1538), Одесская (1521), Харьковская (1470) и

Днепропетровская (1433) области.

По всей стране за сутки умерли 396 больных коронавирусом (днем ранее – 433), выздоровели 9166 человек (10 287), были госпитализированы 5186 (5040). Сделано 18 814 вакцин от COVID-19 (19 097).

За сутки в Украине сделали 128 492 теста на коронавирус (128 727). Методом ПЦР – 58 951 (58 944), ИФА – 23 084 (22 564), экспресс-тестов – 46 457 (47 219).

С начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировали 1 731 971 заболевшего, 1 342 536 выздоровевших и 34 075 умерших. Вакцинировано 286 645 человек, двумя дозами – двоих.

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Динамика вакцинации и заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 2053 заболевших COVID-19 за сутки / 2060 вакцинированных;

Винницкая область – 612 / 840;

Волынская – 445 / 350;

Днепропетровская – 1433 / 1320;

Донецкая – 749 / 570;

Житомирская – 642 / 810;

Закарпатская – 393 / 440;

Запорожская – 754 / 930;

Ивано-Франковская – 332 / 684;

Киевская – 1366 / 270;

Кировоградская – 144 / 480;

Луганская – 230 / 390;

Львовская – 1538 / 1160;

Николаевская – 471 / 480;

Одесская – 1521 / 830;

Полтавская – 774 / 860;

Ровенская – 690 / 540;

Сумская – 825 / 570;

Тернопольская – 673 / 420;

Харьковская – 1470 / 1930;

Херсонская – 274 / 50;

Хмельницкая – 1144 / 680;

Черкасская – 743 / 1380;

Черновицкая – 360 / 390;

Черниговская – 705 / 380.

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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