Коронавирус. KSE спрогнозировала смертность в Украине до конца июня – три сценария
При худшем сценарии в Украине до конца июня могут зафиксировать 75 000 смертей от коронавируса с начала эпидемии (на сегодня зарегистрировано – 33 679). Об этом говорится в прогнозе Киевской школы экономики (KSE).
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По прогнозу KSE в первом полугодии 2021-го от COVID-19 может умереть от 20 000 до 55 000 человек. Прогнозируются три сценария
– черный – 75 000 умерших от коронавируса с начала эпидемии на конец первого полугодия 2021-го;
– желтый – 55 000;
– зеленый – 40 000.
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В KSE отмечают, что уже использовали эту модель прогноза в октябре 2020-го, когда предрекали около 20 000 умерших от COVID-19 на конец года. Нацслужба здоровья сообщала о фактическом 19 761 летальном исходе в конце прошлого года, добавляют в школе.
Однако в KSE отмечают, что на точность актуального прогноза могут повлиять изменения в факторах неопределенности, таких как доля более распространяемых вирусов, продолжительность иммунитета, темпы вакцинации и карантинные ограничения.
В KSE также говорят, что в течение следующих двух недель возможна стабилизация заболеваемости в Украине, если будут соблюдаться карантинные ограничения. По данным Школы, еженедельный прирост госпитализаций сократился до 6% (был 20% в течение предыдущих недель), а разрыв между показателями госпитализаций и выписок – почти в два раза (с 28% до 15%).
При этом критическая ситуация – в находящейся в оранжевой зоне карантина Хмельницкой области, где занято 77% всех COVID-коек, 74% реанимационных и 64% коек с кислородом, считают в KSE. По мнению KSE, в области уже сейчас надо вводить карантин красной зоны.
- В Украине два дня подряд фиксируют рекордное число умерших больных COVID-19 за сутки. За прошедшие сутки также зафиксирована рекордная суточная заболеваемость.
- Сейчас в красной зоне карантина находятся Киев и 10 областей. Глава Минздрава Максим Степанов прогнозирует, что в ближайшее время в красную зону может войти Хмельницкая область.
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