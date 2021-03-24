Коронавирус. В Минздраве назвали области с самой высокой летальностью
В четырех областях Украины летальность от коронавируса выше среднестатистических показателей по стране. Об этом сообщила на брифинге замминистра здравоохранения Ирина Микичак.
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По ее словам, летальность в Украине не уменьшается, но не является высокой в сравнении с европейскими показателями.
"При средней летальности в Украине 1,9% выше 2% летальность зафиксирована в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Львовской областях", – сказал Микичак.
По ее словам, Минздрав работает над усовершенствованием протокола лечения больных COVID-19. В частности, вчера по этому вопросу заседала рабочая группа с участием министра здравоохранения Максима Степанова.
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СПРАВКА. Летальность – это показатель соотношения умерших больных COVID-19 к общему числу заразившихся. Смертность – показывает, сколько человек умерло от коронавируса в конкретном сообществе.
Например, в селе на 100 человек коронавирусом заразились 20 человек, один из них умер. Показатель летальности будет составлять 5%, смертности – 1%.
- За прошедшие сутки в Украине выявили более 14 000 заболевших коронавирусом, второй день подряд умирает рекордное число больных COVID-19. Больше всего новых случаев COVID-19 было в Киеве, Одесской, Хмельницкой, Львовской и Киевской областях.
- По данным НАН, в Украине умирают 89% больных коронавирусом на аппаратах ИВЛ. Главсанврач Виктор Ляшко говорит, что это особенность самого COVID-19, а не Украины.
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