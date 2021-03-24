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Коронавирус. В Минздраве назвали области с самой высокой летальностью

24.03.2021, 12:44
Коронавирус. В Минздраве назвали области с самой высокой летальностью - Фото
Ирина Микичак (скриншот видео Минздрава)

В четырех областях Украины летальность от коронавируса выше среднестатистических показателей по стране. Об этом сообщила на брифинге замминистра здравоохранения Ирина Микичак.

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По ее словам, летальность в Украине не уменьшается, но не является высокой в сравнении с европейскими показателями.

"При средней летальности в Украине 1,9% выше 2% летальность зафиксирована в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Львовской областях", – сказал Микичак.

По ее словам, Минздрав работает над усовершенствованием протокола лечения больных COVID-19. В частности, вчера по этому вопросу заседала рабочая группа с участием министра здравоохранения Максима Степанова.

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СПРАВКА. Летальность – это показатель соотношения умерших больных COVID-19 к общему числу заразившихся. Смертность – показывает, сколько человек умерло от коронавируса в конкретном сообществе.

Например, в селе на 100 человек коронавирусом заразились 20 человек, один из них умер. Показатель летальности будет составлять 5%, смертности – 1%.  

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Марк Сировой
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коронавирус области смертность летальность минздрав
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