У Зеленского заявили, что будут вводить локальные локдауны вместо общенационального

Власти Украины продолжат вводить локальные локдауны в регионах, так как это помогает бороться с распространением COVID-19. Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире Украина 24.

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"Мы идем локальными локдаунами, и этот пример помогает не остановиться всей стране в целом. Есть красные зоны в некоторых областях. Это не значит, что, например, в Харьковской области или в другой области, где еще зеленая или оранжевая зона, надо вводить локдаун", – сказал Тимошенко.

По его словам, сейчас Ивано-Франковская область, которая несколько недель назад попала в красную зону из-за всплеска заболеваемости, уже из нее выходит.

"А так бы мы ввели локдаун по всей стране и держали бы страну. Поэтому все же региональные локдауны работают", – добавил Тимошенко.

Сейчас в красной зоне карантина находятся Киев и 10 областей. В желтой – Херсонская, все остальные – в оранжевой.

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Станислав Стороженко

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