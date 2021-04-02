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У Зеленского заявили, что будут вводить локальные локдауны вместо общенационального

02.04.2021, 14:37
У Зеленского заявили, что будут вводить локальные локдауны вместо общенационального - Фото
Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба президента)

Власти Украины продолжат вводить локальные локдауны в регионах, так как это помогает бороться с распространением COVID-19. Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире Украина 24. 

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"Мы идем локальными локдаунами, и этот пример помогает не остановиться всей стране в целом. Есть красные зоны в некоторых областях. Это не значит, что, например, в Харьковской области или в другой области, где еще зеленая или оранжевая зона, надо вводить локдаун", – сказал Тимошенко.

По его словам, сейчас Ивано-Франковская область, которая несколько недель назад попала в красную зону из-за всплеска заболеваемости, уже из нее выходит.

"А так бы мы ввели локдаун по всей стране и держали бы страну. Поэтому все же региональные локдауны работают", – добавил Тимошенко.

Читайте также: Красная зона. В трех областях ситуация улучшилась, но одна может ее пополнить – Степанов 

Станислав Стороженко
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карантин эпидемия коронавирус COVID-19 красная зона локдаун
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