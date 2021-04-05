UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эпидемиолог: Повторные заболевания COVID-19 обусловлены изменениями генотипов вирусов

05.04.2021, 17:13
Эпидемиолог: Повторные заболевания COVID-19 обусловлены изменениями генотипов вирусов - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Минздрава

Повторные случаи заболевания COVID-19 ученые связывают с изменениями возбудителя, а также с особенностями иммунной системы человека, подвергающегося риску заражения. Об этом сообщила эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета им. Д. Галицкого Наталия Виноград, передает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Эпидемиолог отметила, что чаще всего повторные случаи заболевания коронавирусной болезни происходят среди представителей профессиональных групп риска. Особенно это касается медиков, поскольку для них невозможно соблюдать дистанцию, а это одна из главных мер защиты от заражения.

Как отмечается, повторные случаи заболевания COVID-19 рассматривают как следствие изменения генотипов циркулирующих вирусов и особенностей иммунной системы человека, подвергающегося риску заражения. В значительной степени это обусловлено определенными недостатками неспецифического звена иммунной системы, так называемой первой линии защиты – интерферонодефицита.

Читайте также: Коронавирус. В двух областях красной зоны карантина вчера никого не вакцинировали

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Наталия Виноград коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 