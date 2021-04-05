Эпидемиолог: Повторные заболевания COVID-19 обусловлены изменениями генотипов вирусов

Повторные случаи заболевания COVID-19 ученые связывают с изменениями возбудителя, а также с особенностями иммунной системы человека, подвергающегося риску заражения. Об этом сообщила эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета им. Д. Галицкого Наталия Виноград, передает пресс-служба Минздрава.

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Эпидемиолог отметила, что чаще всего повторные случаи заболевания коронавирусной болезни происходят среди представителей профессиональных групп риска. Особенно это касается медиков, поскольку для них невозможно соблюдать дистанцию, а это одна из главных мер защиты от заражения.

Как отмечается, повторные случаи заболевания COVID-19 рассматривают как следствие изменения генотипов циркулирующих вирусов и особенностей иммунной системы человека, подвергающегося риску заражения. В значительной степени это обусловлено определенными недостатками неспецифического звена иммунной системы, так называемой первой линии защиты – интерферонодефицита.

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Наталия Медведева

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