Эпидемиолог: Повторные заболевания COVID-19 обусловлены изменениями генотипов вирусов
Повторные случаи заболевания COVID-19 ученые связывают с изменениями возбудителя, а также с особенностями иммунной системы человека, подвергающегося риску заражения. Об этом сообщила эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета им. Д. Галицкого Наталия Виноград, передает пресс-служба Минздрава.
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Эпидемиолог отметила, что чаще всего повторные случаи заболевания коронавирусной болезни происходят среди представителей профессиональных групп риска. Особенно это касается медиков, поскольку для них невозможно соблюдать дистанцию, а это одна из главных мер защиты от заражения.
Как отмечается, повторные случаи заболевания COVID-19 рассматривают как следствие изменения генотипов циркулирующих вирусов и особенностей иммунной системы человека, подвергающегося риску заражения. В значительной степени это обусловлено определенными недостатками неспецифического звена иммунной системы, так называемой первой линии защиты – интерферонодефицита.
- За прошедшие сутки в Украине выявили более 10 000 заболевших коронавирусом. Одесская и Киевская области – среди лидеров по суточной заболеваемости COVID-19.
- Сейчас в Украине вакцинируют против коронавируса препаратом Covishield (Oxford-AtraZeneca). Также 25 марта была доставлена первая партия китайской вакцины от компании Sinovac, ее отправили на 10-дневный лабораторный контроль.
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