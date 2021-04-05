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Коронавирус. В двух областях красной зоны карантина вчера никого не вакцинировали

05.04.2021, 10:39
Коронавирус. В двух областях красной зоны карантина вчера никого не вакцинировали - Фото
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - SERGEY DOLZHENKO/EPA)

В двух областях красной зоны карантина, который вводится в регионах с наиболее тяжелой ситуацией с COVID-19, за прошедшие сутки не вакцинировали от  коронавируса ни одного человека. Об этом говорится в данных, которые опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Не было новых вакцинированных от COVID-19 в красной Одесской и Киевской областях. Также не прививали в Херсонской области.

Всего за сутки вакцинировали 1258 человек (днем ранее – 3919). С начала вакцинации привили 291 824 человека, из них двое завершили вакцинацию (привиты двумя дозами). В список ожидания вакцинации записались 407 003 человека.

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Динамика вакцинации против коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 130 вакцинированных за сутки (днем ранее – 720);
Винницкая область – 20 (110);
Волынская область – 20 (210);
Днепропетровская область – 40 (290);
Донецкая область – 10 (140);
Житомирская область – 40 (80);
Закарпатская – 20 (30);
Запорожская область – 70 (40);
Ивано-Франковская область – 88 (179);
Киевская область – 0 (0);
Кировоградская область – 20 (80);
Луганская область – 10 (140);
Львовская область – 110 (240);
Николаевская область – 60 (130);
Одесская область – 0 (160);
Полтавская область – 60 (110);
Ровенская область – 50 (50);
Сумская область – 20 (40);
Тернопольская область – 70 (130);
Харьковская область – 250 (440);
Херсонская область – 0 (0);
Хмельницкая область – 40 (200);
Черкасская область – 70 (160);
Черновицкая область – 30 (180);
Черниговская область – 30 (60).

Не включены данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой
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