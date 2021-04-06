Коронавирус. В Украине более 13 000 новых заболевших, лидеры – Киев и Одесская область

Вчера, 5 апреля, в Украине выявили 13 276 заболевших коронавирусом (днем ранее – 10 179), больше всего – в Одесской области (1436 случаев COVID-19 за сутки) и Киеве (1432). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Также высокая заболеваемость COVID-19 зафиксирована во Львовской (1105 новых выявленных инфицированных), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

По всей Украине за сутки умерли 430 больных коронавирусом (днем ранее – 254), выздоровели – 10 240 (4946), были госпитализированы – 2545 (3275). Вакцинировано от COVID-19 12 856 человек (1258).

Было сделано 91 978 тестов на коронавирус (34 666). Методом ПЦР – 41 512 (21 963), ИФА – 21 279 (4574), экспресс-тестов – 29 187 (8129).

За все время эпидемии в Украине выявлено 1 769 164 заболевших: 35 017 человек умерло, 1 362 379 – выздоровело. Вакцинировано 304 680 человек, двумя дозами – двоих.

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Динамика вакцинации и заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1432 выявленных заболевших COVID-19 за сутки / 1710 вакцинированных;

Винницкая область – 446 / 750;

Волынская – 317 / 420;

Днепропетровская – 844 / 1010;

Донецкая – 523 / 580;

Житомирская – 213 / 470;

Закарпатская – 389 / 240;

Запорожская – 611 / 710;

Ивано-Франковская – 85 / 667;

Киевская – 889 / 0;

Кировоградская – 99 / 470;

Луганская – 217 / 420;

Львовская – 1105 / 660;

Николаевская – 369 / 430;

Одесская – 1436 / 500;

Полтавская – 730 / 720;

Ровенская – 503 / 429;

Сумская – 205 / 360;

Тернопольская – 511 / 440;

Харьковская – 878 / 660;

Херсонская – 111 / 10;

Хмельницкая – 352 / 410;

Черкасская – 599 / 420;

Черновицкая – 361 / 270;

Черниговская – 51 / 100.

Нет данных с временно оккупированного Крыма.

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Марк Сировой

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