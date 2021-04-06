UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. В Украине более 13 000 новых заболевших, лидеры – Киев и Одесская область

06.04.2021, 08:21
Коронавирус. В Украине более 13 000 новых заболевших, лидеры – Киев и Одесская область - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 5 апреля, в Украине выявили 13 276 заболевших коронавирусом (днем ранее –  10 179), больше всего – в Одесской области (1436 случаев COVID-19 за сутки) и Киеве (1432). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также высокая заболеваемость COVID-19 зафиксирована во Львовской (1105 новых выявленных инфицированных), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

По всей Украине за сутки умерли 430 больных коронавирусом (днем ранее – 254), выздоровели – 10 240 (4946), были госпитализированы – 2545 (3275). Вакцинировано от COVID-19 12 856 человек (1258).

Было сделано 91 978 тестов на коронавирус (34 666). Методом ПЦР – 41 512 (21 963), ИФА – 21 279 (4574), экспресс-тестов – 29 187 (8129).

За все время эпидемии в Украине выявлено 1 769 164 заболевших: 35 017 человек умерло, 1 362 379 – выздоровело. Вакцинировано 304 680 человек, двумя дозами – двоих.

Читайте также: Коронавирус. KSE спрогнозировала смертность в Украине до конца июня – три сценария

Динамика вакцинации и заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1432 выявленных заболевших COVID-19 за сутки / 1710 вакцинированных;
Винницкая область – 446 / 750;
Волынская – 317 / 420;
Днепропетровская – 844 / 1010;
Донецкая – 523 / 580;
Житомирская – 213 / 470;
Закарпатская – 389 / 240;
Запорожская – 611 / 710;
Ивано-Франковская – 85 / 667;
Киевская – 889 / 0;
Кировоградская – 99 / 470;
Луганская – 217 / 420;
Львовская – 1105 / 660;
Николаевская – 369 / 430;
Одесская – 1436 / 500;
Полтавская – 730 / 720;
Ровенская – 503 / 429;
Сумская – 205 / 360;
Тернопольская – 511 / 440;
Харьковская – 878 / 660;
Херсонская – 111 / 10;
Хмельницкая – 352 / 410;
Черкасская – 599 / 420;
Черновицкая – 361 / 270;
Черниговская – 51 / 100.

Нет данных с временно оккупированного Крыма.

Читайте также: НАН оценил ситуацию с COVID-19 в Украине: есть надежда на более оптимистичный сценарий

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина киев коронавирус COVID-19 области
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 