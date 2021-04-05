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Коронавирус. Хмельницкая область переходит в красную зону с 7 апреля

05.04.2021, 19:52
Коронавирус. Хмельницкая область переходит в красную зону с 7 апреля - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

С 7 апреля из-за стремительного распространения коронавируса в красную зону эпидемической опасности переходит Хмельницкая область. Об этом сообщает облгосадминистрация.

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Как отмечается, ограничения, определенные для красной зоны эпидемической опасности, будут действовать в Хмельницкой области с 7 до 18 апреля.

Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, будет запрещена работа кафе и ресторанов (разрешен прием заказов только на вынос), ТРЦ, непродовольственных рынков, спортзалов, бассейнов. Также решили запретить регулярные перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом.

Детские сады будут работать, в школы смогут ходить только ученики 1-4 классов, остальные будут учиться дистанционно.

В области сейчас болеют 15222 человек, из которых 2138 лечатся стационарно, 13084 – амбулаторно. Среди больных 655 детей и 536 медицинских работников.

Загруженность коек с кислородом для больных COVID-19 составляет 62,6%.

В Хмельницкой области лабораторно подтверждено 68 916 случаев COVID-19, 52476 человек выздоровели, 1218 умерли.

  • Сейчас в красной зоне карантина находятся Киев и 10 областей. В желтой – Херсонская, все остальные – в оранжевой.
  • 31 марта министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что Хмельницкую область в ближайшие дни могут перевести на красный уровень эпидемической опасности.
  • По состоянию на 5 апреля в Украине зафиксировали 10 179 случаев COVID-19, в Хмельницкой области – 439.

Читайте также: Работа транспорта в "красных" зонах. Кабмин передал полномочия местным властям

Наталия Медведева
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хмельницкая область коронавирус красная зона
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