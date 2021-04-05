Коронавирус. Хмельницкая область переходит в красную зону с 7 апреля

С 7 апреля из-за стремительного распространения коронавируса в красную зону эпидемической опасности переходит Хмельницкая область. Об этом сообщает облгосадминистрация.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, ограничения, определенные для красной зоны эпидемической опасности, будут действовать в Хмельницкой области с 7 до 18 апреля.

Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, будет запрещена работа кафе и ресторанов (разрешен прием заказов только на вынос), ТРЦ, непродовольственных рынков, спортзалов, бассейнов. Также решили запретить регулярные перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом.

Детские сады будут работать, в школы смогут ходить только ученики 1-4 классов, остальные будут учиться дистанционно.

В области сейчас болеют 15222 человек, из которых 2138 лечатся стационарно, 13084 – амбулаторно. Среди больных 655 детей и 536 медицинских работников.

Загруженность коек с кислородом для больных COVID-19 составляет 62,6%.

В Хмельницкой области лабораторно подтверждено 68 916 случаев COVID-19, 52476 человек выздоровели, 1218 умерли.

Сейчас в красной зоне карантина находятся Киев и 10 областей. В желтой – Херсонская, все остальные – в оранжевой.

31 марта министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что Хмельницкую область в ближайшие дни могут перевести на красный уровень эпидемической опасности.

По состоянию на 5 апреля в Украине зафиксировали 10 179 случаев COVID-19, в Хмельницкой области – 439.

Читайте также: Работа транспорта в "красных" зонах. Кабмин передал полномочия местным властям

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.