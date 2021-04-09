В Харьковской области вводят карантин красной зоны, в Ивано-Франковской отменяют

В Харьковской области вводят карантин красной зоны из-за эпидемии коронавируса, в Ивано-Франковской его отменяют. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

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По его словам, Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила:

– с 11 апреля ввести в Харьковской области карантин красной зоны;

– с 10 апреля отменить карантин красной зоны в Ивано-Франковской области.

За прошедшие сутки в Харьковской области выявили 1194 новых заболевших коронавирусом, в Ивано-Франковской – 231, по всей Украине – более 19 000.

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Посмотреть ограничения карантина красной зоны можно на инфографике (нажмите, чтобы увеличить). Исключение из нее – режим работы транспорта, его определяют местные власти.

Вчера власти Харькова решили усилить карантин с 10 апреля, запретив работать общепиту и непродовольственным магазинам после 20:00.

На 9 апреля в красной зоне карантина официально находились Киев и 12 областей.

Марк Сировой

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