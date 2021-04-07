В Харькове ужесточают карантин

С субботы, 10 апреля, в Харькове начнут действовать дополнительные карантинные ограничения. Об этом в эфире Украина 24 заявил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов.

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По его словам, ограничения не затронут работу метрополитена города, а также другого общественного транспорта.

"О тотальном локдауне речь сегодня не идет. Мы не закроем метро, мы не не закроем общественный транспорт", – отметил Терехов.

Власти Харькова ограничат режим работы работы кафе, баров и ресторанов до 20:00. Терехов отметил, что обслуживание посетителей заведений общественного питания должно вестись преимущественно на летних верандах.

Работа непродовольственных магазинов будет разрешена только до 20:00, а на рынках будет усилен контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Ученики 1-4 будут посещать школы в прежнем режиме, а учащиеся в 5-11 классах будут переведены на дистанционный режим обучения. Детские сады будут работать в прежнем режиме.

"Понимая всю ответственность, которая лежит на нас, такие ограничения с субботы будут введены", – сказал и.о. мэра Харькова.

Сейчас в красной зоне карантина находятся Киев и 10 областей. В желтой – Херсонская, все остальные – в оранжевой.

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Станислав Стороженко

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