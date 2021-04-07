UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Харькове ужесточают карантин

07.04.2021, 17:09
В Харькове ужесточают карантин - Фото
Игорь Терехов (Фото: пресс-служба Харьковского горсовета)

С субботы, 10 апреля, в Харькове начнут действовать дополнительные карантинные ограничения. Об этом в эфире Украина 24 заявил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По его словам, ограничения не затронут работу метрополитена города, а также другого общественного транспорта.

"О тотальном локдауне речь сегодня не идет. Мы не закроем метро, мы не не закроем общественный транспорт", – отметил Терехов.

Власти Харькова ограничат режим работы работы кафе, баров и ресторанов до 20:00. Терехов отметил, что обслуживание посетителей заведений общественного питания должно вестись преимущественно на летних верандах.

Работа непродовольственных магазинов будет разрешена только до 20:00, а на рынках будет усилен контроль за соблюдением карантинных ограничений. 

Ученики 1-4 будут посещать школы в прежнем режиме, а учащиеся в 5-11 классах будут переведены на дистанционный режим обучения. Детские сады будут работать в прежнем режиме.

"Понимая всю ответственность, которая лежит на нас, такие ограничения с субботы будут введены", – сказал и.о. мэра Харькова.

Читайте также: У Зеленского заявили, что будут вводить локальные локдауны вместо общенационального

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
игорь терехов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 