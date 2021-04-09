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Кличко призвал Кабмин ввести локдаун по всей Украине. Шмыгаль заговорил о его отставке

09.04.2021, 16:59
Кличко призвал Кабмин ввести локдаун по всей Украине. Шмыгаль заговорил о его отставке - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабмин ввести локдаун по всей Украине из-за роста заболеваемости коронавирусом. Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил, что в этом нет необходимости, и заговорил об отставке Кличко с должности главы Киевской горгосадминистрации.

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Кличко считает, что ограничения в отдельных регионах "не дают желаемых результатов". Он напомнил, что Украина – среди лидеров Европы по суточной заболеваемости и смертности от COVID-19. По его мнению, нужны общегосударственные ограничения, иначе при отсутствии массовой вакцинации "страну ждет катастрофа".

"Сколько еще людей должны заболеть, сколько умереть, чтобы правительство, центральные власти поняли, что нужны немедленные меры на государственном уровне?...Обращаюсь к правительству немедленно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. С ограничением передвижения между регионами", – заявил мэр Киева.

Шмыгаль ответил в Facebook, что в большинстве регионов Украины ситуация c COVID-19 "угрожающая", но так не везде – и в некоторых областях красной зоны карантина "ситуация выровнялась". Как пример он привел Ивано-Франковскую область. Она, по словам премьера, сегодня должна выйти из красной зоны.

"Это еще раз показывает, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости", – заявил Шмыгаль.

Премьер также считает, что у Киева есть едва ли не наибольшее количество ресурсов для эффективного противодействия эпидемии.

"Но если у мэра Киева, который также является главой городской администрации, другое мнение...И он считает, что одновременно полномочий городского головы и главы КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к президенту с предложением о назначении нового главы КГГА", – написал Шмыгаль.

СПРАВКА. Кличко занимает две должности. Он – мэр Киева, который был избран на выборах. Также он – глава КГГА: людей на эту должность, как и глав облгосадминистраций, назначает президент по согласованию с Кабмином.

Марк Сировой
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виталий кличко карантин Денис Шмыгаль COVID-19 локдаун
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