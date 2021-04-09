COVID-19. В Украине второй день подряд почти 20 000 новых случаев, десятая часть – в Киеве

Вчера, 8 апреля, в Украине выявили 19 676 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 19 419), 419 пациентов умерли (сутками ранее – 464). Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

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Госпитализированы 4936 человек (сутками ранее – 5092), выздоровел 11 221 украинец (днем ранее – 10 032).

Официально за 8 апреля сделаны 119 369 тестов на коронавирус (128 440 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 53 373 (57 996), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 21 071 (23 647), экспресс-тестов на антиген – 44 925 (46 797).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 823 674 заболевших COVID-19, из них 1 395 104 выздоровели, 36 381 человек умер.

Данные по Киеву и областям:

Киев – 1864 (1886 заболевших за сутки до этого);

Винницкая – 640 (604);

Волынская – 448 (511);

Днепропетровская – 1665 (1005);

Донецкая – 1146 (1016);

Житомирская – 647 (869);

Закарпатская – 236 (325);

Запорожская – 823 (896);

Ивано-Франковская – 231 (274);

Киевская – 1265 (976);

Кировоградская – 207 (217);

Луганская – 226 (264);

Львовская – 1639 (1255);

Николаевская – 372 (353);

Одесская – 1194 (1142);

Полтавская – 848 (738);

Ровенская – 557 (733);

Сумская – 820 (560);

Тернопольская – 373 (796);

Харьковская – 1194 (1427);

Херсонская – 317 (474);

Хмельницкая – 1094 (1158);

Черкасская – 834 (822)

Черниговская – 659 (705);

Черновицкая – 377 (413).

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Дарья Мостовая

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