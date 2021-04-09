COVID-19. В Украине второй день подряд почти 20 000 новых случаев, десятая часть – в Киеве
Вчера, 8 апреля, в Украине выявили 19 676 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 19 419), 419 пациентов умерли (сутками ранее – 464). Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.
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Госпитализированы 4936 человек (сутками ранее – 5092), выздоровел 11 221 украинец (днем ранее – 10 032).
Официально за 8 апреля сделаны 119 369 тестов на коронавирус (128 440 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 53 373 (57 996), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 21 071 (23 647), экспресс-тестов на антиген – 44 925 (46 797).
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 823 674 заболевших COVID-19, из них 1 395 104 выздоровели, 36 381 человек умер.
Данные по Киеву и областям:
Киев – 1864 (1886 заболевших за сутки до этого);
Винницкая – 640 (604);
Волынская – 448 (511);
Днепропетровская – 1665 (1005);
Донецкая – 1146 (1016);
Житомирская – 647 (869);
Закарпатская – 236 (325);
Запорожская – 823 (896);
Ивано-Франковская – 231 (274);
Киевская – 1265 (976);
Кировоградская – 207 (217);
Луганская – 226 (264);
Львовская – 1639 (1255);
Николаевская – 372 (353);
Одесская – 1194 (1142);
Полтавская – 848 (738);
Ровенская – 557 (733);
Сумская – 820 (560);
Тернопольская – 373 (796);
Харьковская – 1194 (1427);
Херсонская – 317 (474);
Хмельницкая – 1094 (1158);
Черкасская – 834 (822)
Черниговская – 659 (705);
Черновицкая – 377 (413).
- 5 апреля в Киеве начал действовать полный локдаун: закрыли школы и садики, в транспорт начали пускать по спецпропускам. В городе начали образовываться многокилометровые пробки, цены на такси выросли в несколько раз, а полиция начала патрулировать парки.
- 6 апреля в Офисе президента заявили, что Украина заключила договор на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer.
- 7 апреля Кабмин официально добавил в красную зону эпидопасности еще две области – Запорожскую и Хмельницкую.
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