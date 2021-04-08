UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кличко о карантине до 10 мая: Удивлен этой информацией, но не исключаю такого варианта

08.04.2021, 18:35
Кличко о карантине до 10 мая: Удивлен этой информацией, но не исключаю такого варианта - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о том, что городская власть якобы готовит распоряжение о продлении карантина до 10 мая. Об этом он сказал в эфире канала Украина 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я очень удивлен такой информацией. Решение о продлении карантинных ограничений принимает не городской голова, а комиссия ТЭБ и ЧС. То есть таких заседаний не было, распространяется эта информация из неизвестных источников", – сказал мэр.

Вместе с тем, он не исключает продления карантина до 10 мая в случае роста динамики заболеваемости коронавирусом.

"Одно могу сказать: действительно, мы можем продолжить этот карантин, только исключительно будем выходить из цифр заболеваемости, и если у нас будет продолжаться волна заболеваний, то я не исключаю, что это может произойти... Если динамика не снизится, то я не исключаю этого. Если динамика снизится, то карантинные ограничения будут применяться, как было введено, до 15 числа", – сказал Кличко.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев виталий кличко карантин коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 