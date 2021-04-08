Кличко о карантине до 10 мая: Удивлен этой информацией, но не исключаю такого варианта

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о том, что городская власть якобы готовит распоряжение о продлении карантина до 10 мая. Об этом он сказал в эфире канала Украина 24.

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"Я очень удивлен такой информацией. Решение о продлении карантинных ограничений принимает не городской голова, а комиссия ТЭБ и ЧС. То есть таких заседаний не было, распространяется эта информация из неизвестных источников", – сказал мэр.

Вместе с тем, он не исключает продления карантина до 10 мая в случае роста динамики заболеваемости коронавирусом.

"Одно могу сказать: действительно, мы можем продолжить этот карантин, только исключительно будем выходить из цифр заболеваемости, и если у нас будет продолжаться волна заболеваний, то я не исключаю, что это может произойти... Если динамика не снизится, то я не исключаю этого. Если динамика снизится, то карантинные ограничения будут применяться, как было введено, до 15 числа", – сказал Кличко.

Киев ввел более строгие карантинные ограничения с 5 апреля и как минимум до 16 апреля. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – работает по специальным пропускам пассажиров.

Укрзализныця не планирует ограничивать железнодорожное сообщение в Киеве и Киевской области.

Вадим Ребрина

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