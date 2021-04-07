В красную зону эпидопасности официально добавили еще две области – Кабмин

Сегодня, 7 апреля, на внеочередном заседание госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС решили установить красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областей. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

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Как отмечается, ограничения красной зоны официально вводятся Запорожской и Хмельницкой областях с 00:00 9 апреля.

Вчера в Хмельницкой области зафиксировали 912 новых случаев заболевания COVID-19, в Запорожской – 733.

До сегодняшнего дня в красной зоне карантина находились Киев и 10 областей. В желтой – Херсонская, все остальные – в оранжевой.

6 апреля в Украине выявили 15 415 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 481 пациент умер.

481 пациент умер. С 7 апреля Хмельницкая область ввела ограничения красной зоны, официально оставаясь в оранжевой.

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Наталия Медведева

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