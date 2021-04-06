Три области могут выйти из красной зоны в ближайшие дни – Степанов
06.04.2021, 10:57
Максим Степанов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
В Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях значительно уменьшилось число заболевших COVID-19. Об этом сегодня, 6 апреля, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
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Эти области первыми попали в красную зону карантина, отметил Степанов. В ближайшие дни, в случае стабилизации показателей, их планируют вывести из красной зоны и снять усиленные противоэпидемиологические ограничения.
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- Сейчас в красной зоне карантина находятся Киев и 10 областей. В желтой – Херсонская, все остальные – в оранжевой.
- С 7 апреля ограничения красной зоны введет Хмельницкая область.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 13 276 новых заболевших коронавирусом.
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