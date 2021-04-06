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Три области могут выйти из красной зоны в ближайшие дни – Степанов

06.04.2021, 10:57
Три области могут выйти из красной зоны в ближайшие дни – Степанов - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях значительно уменьшилось число заболевших COVID-19. Об этом сегодня, 6 апреля, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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Эти области первыми попали в красную зону карантина, отметил Степанов. В ближайшие дни, в случае стабилизации показателей, их планируют вывести из красной зоны и снять усиленные противоэпидемиологические ограничения.

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Денис Юдин
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закарпатская область черновицкая область Ивано-Франковская область карантин максим степанов красная зона
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