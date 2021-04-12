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COVID-19. За сутки почти 8000 новых случаев, более 1000 – в Днепропетровской области

12.04.2021, 08:20
COVID-19. За сутки почти 8000 новых случаев, более 1000 – в Днепропетровской области - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 11 апреля, в Украине выявили 7856 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 12 112), 287 пациентов умерли (сутками ранее – 235). Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

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Госпитализированы 2770 человек (сутками ранее – 4694), выздоровели 5355 украинцев (днем ранее – 5034).

Официально за 11 апреля сделано 40 109 тестов на коронавирус (128 440 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 20 831 (34 461), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 6133 (8379), экспресс-тестов на антиген – 13 145 (29 711).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590) областях, Киеве (537) и Киевской области (477).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 861 105 заболевших COVID-19, из них 1 416 215 выздоровели, 37 301 умер.

Данные по Киеву и областям:

Киев – 537 (697 заболевших за сутки до этого);

Винницкая – 159 (143);

Волынская – 247 (292);

Днепропетровская – 1112 (1333);

Донецкая – 327 (839);

Житомирская – 349 (434);

Закарпатская – 62 (138);

Запорожская – 260 (279);

Ивано-Франковская – 49 (110);

Киевская – 477 (659);

Кировоградская – 149 (207);

Луганская – 43 (72);

Львовская – 590 (720);

Николаевская – 303 (416);

Одесская – 443 (623);

Полтавская – 136 (297);

Ровенская – 174 (277);

Сумская – 377 (638);

Тернопольская – 315 (410);

Харьковская – 595 (1374);

Херсонская –  195(312);

Хмельницкая – 149 (811);

Черкасская – 385 (349)

Черниговская – 255 (489);

Черновицкая – 168 (193).

Читайте также: Степанов о сроке поставки вакцин: Pfizer к 14 апреля, Sinovac в мае, Novavax не позже июля

Дарья Мостовая
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Украина киев статистика коронавирус COVID-19 области
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