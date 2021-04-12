COVID-19. За сутки почти 8000 новых случаев, более 1000 – в Днепропетровской области
Вчера, 11 апреля, в Украине выявили 7856 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 12 112), 287 пациентов умерли (сутками ранее – 235). Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.
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Госпитализированы 2770 человек (сутками ранее – 4694), выздоровели 5355 украинцев (днем ранее – 5034).
Официально за 11 апреля сделано 40 109 тестов на коронавирус (128 440 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 20 831 (34 461), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 6133 (8379), экспресс-тестов на антиген – 13 145 (29 711).
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590) областях, Киеве (537) и Киевской области (477).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 861 105 заболевших COVID-19, из них 1 416 215 выздоровели, 37 301 умер.
Данные по Киеву и областям:
Киев – 537 (697 заболевших за сутки до этого);
Винницкая – 159 (143);
Волынская – 247 (292);
Днепропетровская – 1112 (1333);
Донецкая – 327 (839);
Житомирская – 349 (434);
Закарпатская – 62 (138);
Запорожская – 260 (279);
Ивано-Франковская – 49 (110);
Киевская – 477 (659);
Кировоградская – 149 (207);
Луганская – 43 (72);
Львовская – 590 (720);
Николаевская – 303 (416);
Одесская – 443 (623);
Полтавская – 136 (297);
Ровенская – 174 (277);
Сумская – 377 (638);
Тернопольская – 315 (410);
Харьковская – 595 (1374);
Херсонская – 195(312);
Хмельницкая – 149 (811);
Черкасская – 385 (349)
Черниговская – 255 (489);
Черновицкая – 168 (193).
- 5 апреля в Киеве начал действовать полный локдаун: закрыли школы и садики, в транспорт начали пускать по спецпропускам. В городе начали образовываться многокилометровые пробки, цены на такси выросли в несколько раз, а полиция начала патрулировать парки.
- 6 апреля в Офисе президента заявили, что Украина заключила договор на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer.
- 7 апреля Кабмин официально добавил в красную зону эпидопасности еще две области – Запорожскую и Хмельницкую.
- 10 апреля из красной зоны вышла Закарпатская область, там восстанавливают движение поездов.
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